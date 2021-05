Bogotá aplaza celebración del día de las madres para el 30 mayo

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Twitter @ClaudiaLópez

El ministro de Salud, Fernando Ruiz; el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciaron que se aplaza la celebración del Día de la Madre en Bogotá para el 30 de mayo, esto debido a las altas cifras de contagio que todavía, después de un mes de restricciones, se mantienen en la ciudad.

“Para nosotros es muy importante que los bogotanos entiendan que es un momento crítico y que debemos tratar de no reunirnos en casa, no hacer celebración, no buscar aglomeraciones en centros comerciales porque esto genera posibilidades de que se nos extienda este tercer pico”, señaló el jefe de la Cartera. Por su parte, López dijo que este fin de semana se reabren parques y otros sectores, pero pidió no hacer reuniones en sitios cerrados.

“La celebración comercial se ha pospuesto para el 30 de mayo. Estamos en este momento con 2.000 camas UCI ocupadas, de las 2.600, casi el triple de las que tenía el año pasado”. La alcaldesa especificó que habían 935 y que ahora hay 2.621, de toda estas poco más de 400 corresponden a patologías diferentes a covid-19.

“No tenemos cómo aguanta, así que tengan en cuenta que se ha aplazado la celebración del día de la madre. Para encontrarse con la familia, los invitamos a caminar al aire libre, los invitamos a la ciclovía, a los parques de la ciudad, pero no en sitios cerrados poco ventilados”, señaló la alcaldesa.

Por su parte el secretario agregó que hay una positividad del 30-25% con respecto a las pruebas que se toman. “A lo largo de esta semana, el número de positivos totales por día pudo fluctuar algo, pero es porque disminuimos el número de pruebas que pudimos tomar”. Expresó que desde la Secretaría de Salud hacen un llamado para que este fin de semana se siga con el proceso de vacunación y poder volver a las 30 mil dosis que se venían aplicando hace unos días.

Además dijo que las personas que faltan por la segunda dosis de la vacuna de Sinovac, es importante que se la apliquen. Al igual que invitó a las personas entre 60 y 75 años a que se acerquen a tomarse la primera dosis. “Los estamos llamando desde las Eps, pero no pierdan la cita este fin de semana. Todas la estrategias del sistema sanitario estarán disponibles para ustedes”, concluyó.

“La mejor forma de celebrarles el día de las madres es vacunándolas, no contagiándolas”, concluyó el ministro de Salud.

Desde días antes que iniciara el paro nacional en Colombia, el cual comenzó el pasado 28 de abril, el senador Gustavo Petro fue de los primeros en invitar a los colombianos para que se movilizaran. Tras más de una semana de protestas, no se ha visto al líder de la Colombia Humana en las calles, lo que le ha costado cientos de críticas y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no se quedó atrás y también le envió duros cuestionamientos.

La mandataria sostuvo una entrevista en la noche de este martes con la periodista María Jimena Duzán, en la que se refirió a los múltiples hechos de alteración del orden público y abuso policial en la capital del país; en una de sus respuestas, López aprovechó para ‘pullar’ a Petro y criticarlo por no salir a marchar en el paro que él mismo ha promovido activamente en su Twitter.

“Hoy vinieron aquí esos pelados (los marchantes) a gritar: ‘¡Petro, Petro, Petro!”. ¿Salió Petro?, ¿salió Petro a acompañarlos en su marcha?, ¿ha puesto un pie en la calle?, ¿les ha dicho entonces cómo es que va a recaudar impuestos para poderles cumplir? ¡No!, él está detrás de una biblioteca divino, mientras a los peleados los están levantando en la calle cogiéndolos de carne de cañón. ¿Qué propuesta concreta está haciendo? Él es senador y aspira a ser presidente”, cuestionó la mandataria.

