Claudia López: “Quedarnos sin comida, sin vacunas y sin oxígeno, no va a solucionar la crisis social”:

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Twitter @ClaudiaLópez

El país ya va para diez días de marchas y protestas en diferentes sectores del país. Bogotá ha sido una de las ciudades que más ciudadanos han salido a movilizarse en el marco del Paro Nacional. Dentro de estos días se ha presentado múltiples marchas donde algunas han terminado en enfrentamientos con la Policía y el Esmad y también se ha evidenciado actos de vandalismo que han desvirtuado la protesta pacífica, la cual ha sido así en su gran mayoría.

En horas de la noche de ayer, 6 de mayo, la alcaldesa de Bogotá Claudia López dio una entrevista para Especiales Capital, en la que realizó un balance de las protestas en la capital y enfatizó en la necesidad de buscar soluciones concretas frente a las peticiones de los ciudadanos, por lo que es necesario avanzar en un diálogo que incluya a todos los sectores sociales pero prioritariamente a los jóvenes.

“Los que están en las calles son los jóvenes que no estudian, no trabajan y se ven sin futuro. Son los últimos en el empleo, los últimos en la educación y los últimos en la vacunación, es claro que tienen un dolor infinito”. Además, López criticó que no se ha llevado a cabo una mesa de diálogo entre el gobierno y los diferentes sectores del país que se encuentran manifestando y que eso se debió hacer desde el primer momento.

Según Claudia López, en Bogotá, a pesar de los fuertes enfrentamientos entre los civiles con los miembros de la fuerza pública “en Bogotá no ha habido muertos con armas de fuego ni desaparecidos”. Esto, producto de un gran esfuerzo y trabajo con la institución policial en protocolos que garanticen la seguridad de los manifestantes y también de los uniformados”.

Por otro lado, López habló sobre la presencia de policías vestidos de civil en las manifestaciones. Según ella, esta práctica es algo que genera profunda desconfianza en los manifestantes, especialmente luego de los eventos caóticos del 9 y 10 de septiembre del año pasado, cuando también en videos se registraron policías sin su uniforme utilizando armas de fuego.

Asimismo, la alcaldesa afirmó que, aunque la Policía argumenta estas prácticas como estrategias para judicializar más fácilmente a quienes cometan actos de vandalismo, ella les solicitó no implementarlas en las manifestaciones. “Todos los Policías en Bogotá deben operar con su uniforme y número de identificación tanto en su casco, como en su chaqueta”, aclaró la alcaldesa.

Por los múltiples bloques que se han presentado tanto en la ciudad como en diferentes vías del país como parte de las manifestaciones del Paro Nacional se ha empezado a evidenciar una escases en los alimentos, oxígeno para los pacientes que se encuentran en las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos por encontrarse contagiados de COVID-19, entre otras cosas.

Frente a esto la mandataria dijo que: “quedarnos sin comida, sin vacunas y sin oxígeno, no va a solucionar la crisis social”. Además, añadió que ya hubo una negociación con el sector transportador, a quienes les pidió que no bloquearan la ciudad porque la situación social ya era bastante difícil con la pandemia y las acciones violentas en diferentes puntos.

Por último, la alcaldesa opinó sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional decretara un estado de conmoción, pues para la mandataria, esto se convertiría en “gasolina para la hoguera” puesto que, según dijo, restringirle más libertades a la ciudadanía en medio de una crisis política y social como la que se vive en este momento solo generaría más caos.

“Si ya hemos tenido ocho días de movilizaciones sin conmoción interior, tendríamos meses de movilizaciones con conmoción interior”, afirmó, aclarando el riesgo que habría si el Ejército asume funciones de orden público, además teniendo en cuenta que en otras de las principales ciudades del país ya se han reportado 24 personas asesinadas durante la jornada del Paro Nacional

“Espero poderle decir al presidente que esa no es una solución y que yo claramente me opondría como ciudadana y como alcaldesa a una decisión de ese tipo”, concluyó.

