“Resiste, Colombia”: el mensaje en un edificio con el que un colectivo chileno respaldó la protesta en el país

Colombia completa más de una semana en medio de un panorama de protestas y rechazos a problemas históricos en el país, tras la caída de la reforma tributaria. Cali, Medellín y recientemente Pereira, han sido escenarios de muerte por encuentros contra la Policía, acciones que la comunidad internacional ha rechazado vehementemente. Ahora, Chile se unió y en un edificio de Santiago se proyectó la frase “Resiste, Colombia”.

La proyección estuvo a cargo del estudio audiovisual de diseño, Delight Lab y se llevó a cabo en la capital de Chile, Santiago. Acompañado de la bandera de Colombia a la izquierda del mensaje de resistencia, los asistentes a la Plaza de la Dignidad, centro de las protestas de 2019 en el país sudamericano, pudieron apreciar el acto artístico que se puso sobre las 8:20 p.m., hora local.

Pero esa misma noche también se proyectó la frase ‘Ay Sudamérica’ que, según lo que compartió el grupo artístico en su cuenta de Instagram, hace referencia a un texto del Colectivo Acciones de Arte en Santiago de Chile que habla de la participación de los artistas en los procesos de identidad del continente.

Pero el colectivo Delight escribió un texto explicando la motivación de la proyección que inundó las redes sociales en la noche del miércoles.

“Cuánto duele verte sufrir por exigir tus derechos. Al igual que en Chile desde el 18 de Octubre del 2019, en Colombia la masacre por parte de la policía ha sido brutal contra los manifestantes de todas las ciudades han salido a exigir justicia social. Los derechos humanos en Latinoamericana se violan cada vez que el pueblo se manifiesta. Desde Chile, les mandamos a cada uno de lxs colombianxs que sufren todo el apoyo, la comprensión, la solidaridad, la fuerza y el amor en momentos difíciles, de lucha, de convicción, de valentía.”.

Además invitaron a los colombianos a no bajar los brazos y a no olvidar a las personas que han muerto, “que los que han caído no lo hayan hecho en vano. Fuerza Latinoamérica. Somos un mismo pueblo”.

En redes sociales algunos colombianos agradecieron a Chile recordando que en 2019 las manifestaciones sociales que iniciaron con la subida del valor del boleto de transporte, terminó en una proyecto de constituyente que reemplazaría la carta magna que fue escrita en la época de la dictadura de Pinochet.

Además de la proyección, en Santiago y otras zonas del país se produjeron marchas y plantones rechazando la violencia policial de los últimos días, de hecho, hay algunos videos donde chilenos cantan arengas tradicionales de Colombia con las que rechazan la violencia. En otros clips, manifestantes colombianos agradecen y se conmueven con que chilenos clamen “Colombia, escucha, tu lucha es nuestra lucha”.

Por su parte, la embajada de Chile en Colombia no se ha pronunciado frente a las manifestaciones, ni tampoco lo ha hecho la colombiana, oficina que está a cargo el exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien dejó su cargó en 2019 cuando se conoció que en una misión militar de bombardeo cayeron varios menores de edad.

Desde Chile, la cantante Mon Laferte se pronunció enviando “amor para mi gente de Colombia #SOSColombiaDDHH”, además, compartió un tuit de Karol G sobre la empatía y dio retuit a un video en el que la Filarmónica de Bogotá se solidariza con los manifestantes que han salido a la calles ya por más de una semana.

