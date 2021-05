Alpha impone su venganza gracias a la victoria este miércoles en el Desafío ‘The Box’

Alpha rompió las reglas para cobrar venganza. Foto: Captura de pantalla.

“Qué le dijo el ganso a la gansa”, dijo Tiffi de Alpha, al unísono su equipo respondió “Ven-gansa”. Con esta frase los ganadores del Desafío de ‘Sentencia, premio y castigo’ dieron su veredicto final para nombrar a la nueva amenazada a muerte, después de coronarse campeones.

En el capítulo de este miércoles se evidenció inicialmente el agotamiento de Omega y Alpha, quienes han perdido en las competencias anteriores y se quedaron, los primeros sin comida y los segundos, sin camas ni servicios. “Tenemos mucha hambre, tenemos frío, mareadas con desánimo”, dijo Meli.

Esta noche los participantes volaron en el Box Blanco. La competencia consistía en pasar por unos aros colgantes, luego debían pasar una escalera vertical para llegar a un tramo de rejas, allí debían descender por unos túneles y pasar un puente tibetano. Al final, llegaban a una plataforma donde debían recoger una cadena con un gancho en la punta.

Cada relevo debía llevar una figura con forma de átomo por el tramo de la pista y moverlo hasta las diferentes canastas que se encontraban a lo largo de la pista. El último competidor debía llevar el elemento al inicio de la pista. El ganador debía completar todos los relevos.

Omega y Beta empezaron liderando la batalla. Un momento de tensión vivió Alpha cuando a ‘Mono’ se le cayó del gancho el elemento en forma de átomo y duró un par de minutos en recogerlo con ayuda de la cadena y acomodarlo en su lugar.

A mitad del camino, Beta quedó atrás y Alpha tomó la delantera. La última competidora del equipo Omega fue Tatica, si ella lograba llevar el átomo hasta el inicio de la pista este grupo se coronaba campeón. Sin embargo, su altura no la favoreció en esta oportunidad.

En el primer tramo, cuando debía subir por los aros colgantes, el resultado después de saltar era caer en el piso, pues no alcanzaba a llegar a estos elementos. La lentitud, su retraso y sus caídas (que le lastimaron el tobillo), permitieron que rápidamente sus contrincantes tomaran la delantera.

Tatica se lastima el tobillo. Foto: Captura de pantalla.

Alpha empezó a liderar el Desafío de ‘Sentencia, premio y castigo’ y con la agilidad y destreza de Olímpico se llevaron el reconocimiento en esta competencia, después de haber perdido las tres anteriores, hecho que los puso en la cuerda floja, pues tres de sus integrantes quedaron amenazadas para el próximo Desafío a muerte.

“No pensé que se me fuera a dificultar tanto el tema de los aros, y me siento culpable porque sé que fui la única que no pasé, igualmente quiero que sepan que nunca me rendí”, expresó Tatica al terminar la competencia. Su equipo le manifestó su apoyo, aunque ya sabían cuál sería la consecuencia de haber perdido.

Por su lado, los ganadores, además de tener una cena especial y recibir dinero en el tablero millonario, debían escoger la nueva amenazada de Omega o Beta y también el equipo que se llevaría el castigo, que esta vez era pasar una noche a la intemperie sin luz, ni camas, ni alimentos.

Karol fue la indicada para darle la vuelta a las fichas del tablero que dieron como resultado la suma de 5 millones de pesos. Una vez con el dinero en los bolsillos decidieron darle el castigo a Omega y de paso, darles una pista sobre la sentenciada.

Después de hacer la “broma” de la venganza, que poco sentido le dieron sus contrincantes, Alpha nominó a Karen para el Desafío a muerte, y aunque ella no estuvo presente en la competencia sus compañeros le dieron el mensaje al llegar a la casa.

“El tema de que me vean como la cabecilla de esta red asesina de capitanes me parece bacano”, expresó Karen. “Tu mañana vas a salir y vas a sacarlas a ellas”, le respondió Galo.

