“River es un equipo consentido por Conmebol”: duro mensaje del presidente de Santa Fe

Luego de que Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, anunciara los titulares que jugarían en el Partido por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores contra Santa Fe, la Conmebol informó que por la fuerte situación que atraviesa Colombia este encuentro se aplazaría para el jueves 6 de mayo y además se llevaría a cabo fuera de Colombia.

Hay que tener en cuenta que el cuadro bogotano ha tenido que cambiar tres veces de sede para el torneo, por el tercer pico de la pandemia de COVID-19 y, ahora, por las marchas y protestas del Paro Nacional. Por su lado, el presidente de independiente Santa Fe aseguró en el programa ‘Presión Alta’ de TyC Sports que los argentinos son un club querido y consentido por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El equipo de los leones no pudo jugar en Bogotá, primero porque El Campín está siendo arreglado para la Copa América, torneo que ahora está en duda si se disputará acá, por lo que pidió jugar en el estadio de Techo. Sobre esto último, el tercer pico de la pandemia obligó a decretar la alerta roja general en Bogotá y tuvieron que pedir localía en el estadio Centenario de Armenia donde ya enfrentaron a Fluminense.

Ahora, para el caso de la Copa Libertadores también se esperaba jugar en la capital del Quindío, pero esta ciudad le cerró las puertas ya que hubo disturbios y Armenia terminó militarizada luego de llevar a cabo las movilizaciones del Paro Nacional.

Luego del anuncio de la Conmebol, para enfrentar a River, ahora tendrán que viajar a Paraguay porque en Colombia no hay garantías para jugar por la situación social que se vive, pero el presidente Méndez dejó claro que solicitaron el cambio de localía o jugar en Ecuador, pero la máxima entidad sudamericana de fútbol no aceptó.

“Se lo propuse al presidente de la Federación, pero Conmebol no lo admitió. Saben que River es un equipo importante, consentido por Conmebol. Teníamos una desventaja también. Es un equipo querido. No lo pueden negar. Es consentido. Uno puede entrar a discutir de que es un equipo grande de Sudamérica y, por lo tanto, hay que respetarlo”, comentó el presidente del equipo bogotano en dicho programa.

Además de esto, Méndez fue cuestionado por una frase sobre el equipo ‘millonario’ en la que sentenció que es “consentido por Conmebol”, pero aclaró que nunca dijo que River se aprovechó de la situación, aunque hay equipos a nivel continental y local que tienen mayor importancia.

“Se propuso (cambiar localía), River no tenía ninguna obligación, Conmebol aceptó la posición de River y por eso no hubo cambio de localía. Hay que estar en la realidad. No quiero generar polémica, simplemente estoy diciendo que usted habla en el mundo de River o Boca son equipos importantes. Hay equipos que tienen un poder más que otros, no solo en Conmebol, en AFA, en Colombia. Nunca lo he dicho (respecto a que River se habría aprovechado de la situación)”, concluyó Méndez.

