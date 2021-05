James, Falcao, Cuadrado, Ospina y Quintero, entre los futbolistas que piden el fin de la violencia y el respeto de los derechos humanos

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero hizo un llamado al diálogo y al cese de la violencia en Colombia Foto: Instagram Juan Fernando Quintero.

El paro nacional, pero en especial el abuso policial que se ha denunciado durante las jornadas de manifestaciones y algunos casos de vandalismo, desencadenó que algunos futbolistas nacionales de renombre se pronuncien sobre la realidad social del país, si bien todos los comentarios no han caído del todo bien a quienes protestan. Infobae Colombia recopila algunos.

Radamel Falcao García, el máximo anotador de la selección Colombia, por su carisma muy querido por sus connacionales, fue uno de los primeros en manifestarse en sus redes sociales, donde compartió:

<i>“Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica”.</i>

Sobre las jornadas manifestaciones que se desarrollan desde el 28 de abril, en las cuales han muerto 19 personas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ‘El tigre’ añadió: “Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país. Finalmente oro y pido a todos los creyentes a que se unan en oración por Colombia por justicia, entendimiento, sabiduría, misericordia y templanza para que sepamos que hacer en estos delicados momentos. Mi corazón con toda Colombia”.

Otro de los referentes en referirse a la coyuntura del país fue James Rodríguez, quien denunció que, por no salir “a decir lo que muchos quieren” junto con su familia ha sido amenazado. Además, en un comunicado de prensa, sostuvo:

<i>“Lo primero que tengo que decir es que la violencia no es camino para ningún lado. Con violencia todo termina peor. Siempre entendí en la vida que la manera de lograr las metas es trabajar de manera honesta y profesional y ese es mi llamado hoy”.</i>

El ‘10′ del combinado tricolor también agregó: “Quedo asombrado porque los mismos que piden justicia, son muy groseros, intimidan y huyen. Los invito a comportarse bien, hacer lo que mejor saben hacer y llevar su vida evitando dañar a otro”.

David Ospina, hoy portero del Napoli, quien ha brindado seguridad bajo los tres palos en la selección tampoco fue indiferente a la realidad que vive el país y en su Instagram lo dejó ver:

<i>“Estar lejos no me hace ajeno al sentir tanta incertidumbre y tristeza por lo que esta sucediendo en nuestro país”.</i>

En su mensaje el antioqueño dijo que se quiere manifestar “porque me duele verlo —al país— en la situación actual, solo quiero enviar un mensaje de apoyo, de unión, de fuerza, de FE y sobre todo de Esperanza”.

Juan Guillermo Cuadrado, el jugador colombiano con mayor regularidad en Colombia los últimos años, dijo presente con una historia en Instagram, en la que posó con la bandera de la selección con la frase: “Orar es la mejor arma que tenemos, todos juntos en oración para que cada vez el amor de Dios pueda estar en el corazón de cada Colombiano”.

Mateus Uribe, uno de los volantes aclamados en el Porto (Portugal) expresó: “Aunque este lejos, siento todo lo qué pasa en mi país y lo que le pasa a mis compatriotas #nosestanmatando COLOMBIA DESPERTÓ ya está cansada de tanto abuso #colombiaenalertaroja necesitamos ayuda @onucolombia @onuderechoshumanos”.

Desde China, Juan Fernando Quintero también dejó un mensaje: “Quisiera expresar muchas sensaciones que tengo... Quisiera explicar muchas emociones, pero me duele mi tierra tanto como a todos. Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto, no soy político, soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país. Todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos. Tengo fe que todo va mejorar para bien...”.

A los mensajes también se unieron futbolistas como Jeison Murillo, Dávinson Sánchez, Rafael Santos Borré, entre otros.

