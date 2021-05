Miguel Varoni, Andrés Cepeda, ‘Pautips’ y más famosos colombianos se pronuncian sobre la situación caótica por la que pasa el país

Andrés Cepda, Pautips y Miguel Varoni. Foto: Instagram @andrescepeda @pautips @soyvaroni

Continúan las protestas en Colombia que se iniciaron con el Paro Nacional que se realizó el pasado 28 de abril. Aunque en un inicio las marchas estaban principalmente enfocadas en el rechazo al proyecto de reforma tributaria, después de que este fuera retirado del Congreso el pasado domingo 2 de mayo, los manifestantes continúan en pie de lucha alzando su voz por diferentes temas, entre ellos, el rechazo a la reforma a la salud, que también ha generado bastante polémica.

Sin embargo, uno de los protagonistas en el marco de las protestas ha sido la violencia que ha dejado varios muertos principalmente en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Además de las denuncias de abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Al respecto, son varias las celebridades colombianas que se han manifestado sobre las protestas y que han pedido el cese de la violencia.

El actor y director Miguel Varoni escribió en su perfil de Instagram que: “Las muertes no son de izquierda o derecha, las muertes son de colombianos, de nuestra sangre, pues la violencia no se justifica venga de quién venga la agresión. Unos marchan por un mejor país y los matan. Otros reciben órdenes y los matan (…) Mi sentido pésame a todos los que han perdido sus vidas, consuelo a sus familias y fortaleza”.

Post en Instagram de Miguel Varoni. Foto: Instagram @soyvaroni

Su esposa, la actriz Catherine Siachoque, también se hizo sentir en las redes sociales. “De esta salimos juntos, no divididos”, escribió seguido de la etiqueta ‘Todos somos Colombia’.

Post en Instagram de Catherine Siachoque. Foto: Instagram @catherinesiachoque

El reguetonero caleño, Kevin Roldán, aseguró que, aunque está “pasando por un momento muy difícil” tras el fallecimiento de su padre a finales de abril, no podía dejar pasar la oportunidad de dar su opinión sobre la situación actual del país, especialmente de su ciudad de origen, Cali, donde se han registrado muchos hechos violentos. “Hoy quiero solidarizarme con mi ciudad, mi país y con todas esas familias que desafortunadamente pierden un ser amado en medio esta situación tan crítica... Mi país atraviesa por tiempos muy difíciles. Hoy más que nunca me siento orgulloso de mi ciudad natal, Cali, que han sido ejemplo de resistencia para todo el país (…) Sobra decir que rechazamos todo acto criminal y exigimos al Gobierno justicia”.

Post en Instagram de Kevin Roldán. Foto: Instagram @kevinroldankr

La pareja de cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía también se pronunciaron. Por un lado, la caleña lamentó las muertes ocurridas en el marco de las protestas. “Lo siento por todos los que han tenido que perder seres amados de maneras tan injustas y sin sentido”, escribió en sus historias en Instagram.

Historias en Instagram de Greeicy. Foto: Instagram @greeicy

Mientras que Bahía escribió en su perfil en Instagram. “#SosColombia No entiendo cómo está pasando esto... ¿Quién se va a hacer responsable de esta masacre a nuestro pueblo?”.

Post en Instagram de Mike Bahía. Foto: Instagram @mikebahia

El cantante Andrés Cepeda también se sumó al llamado de parar la violencia. “Queremos que el mundo sepa que nuestro país se desangra. Este es un llamado por el respeto a la vida. Por favor, no más violencia, no más injusticia, no más muertos. Qué profundo dolor de patria”.

Post en Instagram de Andrés Cepeda. Foto: Instagram @andrescepeda

Por su parte, La actriz Chichila Navia se disculpó por haber estado publicando en sus redes sociales cosas ajenas a la situación actual del país. “Pido disculpas si he llegado a ser imprudente con las publicaciones ajenas a la realidad nacional durante estos días (…) invito a mis colegas artistas a que sigamos alzando la voz por la defensa de la vida y los derechos”.

Historias de Instagram de Chichila Navia. Foto: Instagram @chichilanavia

La influencer Paula Galindo, conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Pautips’ publicó un mensaje en el que resaltó el abuso policial contra el pueblo. “Las redes sociales están llenas de imágenes y hashtags donde se ve la violencia policial y la sangre de personas inocentes... Las autoridades están abusando de su poder, matando personas jóvenes, mujeres que salen a protestar. Todos somos testigos de las sangrientas noches que se viven en Colombia...todo gracias a un gobierno sordo y negligente”.

Post en Instagram de Pautips. Foto: Instagram @pautips

El cantante de música popular, Jhonny Rivera, no se quedó atrás y expresó: “Colombia despertó y ya el gobierno sabe y entendió que no se puede doblegar la voluntad de un pueblo, le quedó la única y última alternativa que fue usar las armas, y ante eso es demasiado arriesgado insistir. No queremos ver más madres llorando, ni guerreros caídos, yo pienso que ya está bueno muchachos, el principal objetivo se logró, el gobierno ya lo piensa dos veces antes de tomar una decisión que afecte el pueblo”.

Post en Instagram de Jhonny Rivera. Foto: Instagram @jhonnyrivera

Y el actor Carlos Torres también quiso pronunciarse.

Post en Instagram de Carlos Torres. Foto: Instagram @carlos1torres1

SEGUIR LEYENDO: