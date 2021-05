Carlo Ancelotti confirmó que James Rodríguez está listo para el próximo partido REUTERS/Paul Childs

En la tarde del pasado sábado se encendieron las alarmas en Colombia luego de conocer que el mediocampista James Rodríguez no estaría presente en el duelo del Everton, a pesar de que iba a ser titular. Sin embargo, y tras minuciosos estudios médicos, todo parece indicar que su molestia no tuvo grandes consecuencias y estará disponible este fin de semana.

Cabe recordar que su convocatoria con los ‘Toffees’ se cayó por un problema que sintió en su pantorrilla durante los ejercicios precompetitivos. El atacante Alex Iwobi entró en su lugar en el once inicialista y el cucuteño no quedó ni en la lista del banco de suplentes.

Esa molestia le cortó una racha al colombiano de cuatro partidos como titular, en los que consiguieron tres empates y una victoria. Su ausencia la sintió el equipo y hasta el mismo entrenador Carlo Ancelotti reconoció que el desarrollo del juego habría sido diferente si James hubiera estado en el campo.

En declaraciones para los medios oficiales del club, Everton TV, el técnico italiano dio un parte de tranquilidad a los aficionados que habían quedado preocupados con la situación del ’10′ de la Selección Colombia.

“James no tuvo un gran problema, pero no queríamos correr riesgos”, aseguró. Tras explicar los motivos del por qué no fue incluido en la lista de jugadores que enfrentarían a Aston Villa, el estratega de 61 años confirmó una noticia importante: “James jugará el próximo partido”.

Ancelotti también fue claro respecto a su estado físico y especificó que sufrió una molesta en la pantorrilla, pero no una lesión, y por eso decidió no arriesgarlo tras las buenas actuaciones que había realizado ante Tottenham y Arsenal.

El siguiente juego, este domingo 9 de mayo ante West Ham por la jornada 35 de la Premier League, será un juego trascendental para las aspiraciones del conjunto azul de Liverpool, pues es un rival directo en la clasificación a torneos internacionales.

Es por esto que los ‘toffees’ contarían con su once de gala para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada. En estos momentos se ubican octavos en la tabla de posiciones con 52 puntos y un partido menos, y están a seis unidades del West Ham, equipo que se está quedando con el cupo a Europa League, y a nueve del Chelsea, último equipo que está clasificando a la UEFA Champions League.

Las expectativas son altas y Ancelotti reconoce que hay varios aspectos por mejorar de acuerdo con lo observado en los últimos duelos, pues en la misma conversación realizó una crítica a sus jugadores porque, según él, entran desconcentrados a los partidos.

“Parecía que los jugadores estaban concentrados, pero no esta noche [sábado], no estaban concentrados y, tal vez, necesito presionar más en ese aspecto para tener a los jugadores más preparados cuando comience el juego”, añadió.

Desde Everton esperan poder contar con James Rodríguez durante la recta final del campeonato donde el principal objetivo es meterse a torneos europeos. Serán 5 jornadas decisivas en las cuales deberá superar a clubes como West Ham, Tottenham, Liverpool, entre otros, para alcanzar su meta final.

En la actual temporada el cafetero ha disputado 22 partidos de los 33 posibles del Everton en la Premier League. En total ha estado en cancha durante 1.698 minutos y se ha reportado con seis goles y cinco asistencias.

Este domingo se espera esté como titular cuando el Everton visite al West Ham desde las 10:30 de la mañana (hora colombiana), en el Estadio Olímpico de Londres.

