Claudia López promete sanciones a policías que retuvieron a jóvenes en el Portal Américas

Portal Américas, sur de Bogotá. (Colprensa - Camila Díaz)

En la noche del 3 de mayo, varios jóvenes que se manifestaban en el sector del Portal Américas de TransMilenio al sur de Bogotá, fueron retenidos en ese lugar por la Policía y al parecer, según denuncian, agredidos físicamente.

A través de un video que circuló por redes sociales, un joven relata que fue maltratado por policías en ese portal. “A las personas las están separando y les pegan. Cuando yo recibí los primeros ‘bolillazos’, me botaron al suelo y me arrinconaron, uno de ellos me tiró al piso y me rompió la cabeza... yo les dije que yo no estaba haciendo nada, no tenía ni arma... se dieron cuenta que estaba sangrando mucho y me llevaron al baño”, dijo uno de los jóvenes.

Los hechos fueron también denunciados por la concejala de Bogotá Susana Muhamad, quien le pidió a la alcaldía intervenir en lo que estaba pasando. Horas más tarde, la misma Claudia López rechazó que los uniformados hayan actuado de esa manera.

“Lo que denuncian que ocurrió anoche en Portal Américas es inaceptable. La Policía no puede detener arbitrariamente a nadie y golpearlo y mucho menos en una sede pública que está hecha para servirlos, no para agredirlos. Vamos a estar en cada punto con defensores de DDHH”, dijo la mandataria local.

Pues este martes 4 de mayo, la alcaldesa se volvió a pronunciar sobre estas denuncias y aseguró que efectivamente uno de los jóvenes agredidos es Diego Luna, quien fue retenido arbitrariamente por un miembro de la Policía cuando grababa con su celular. Y en el portal lo golpearon y vulneraron sus derechos.

“Recaudamos evidencias para iniciar el proceso sancionatorio de quienes abusaron en Portal Américas. A Diego nuestra solidaridad y apoyo, al igual que a los jóvenes agredidos. Acá estamos para hacer todo lo posible para evitar abusos y si desgraciadamente ocurren sancionarlos”, prometió la alcaldesa.

“Lo que es absolutamente incompresible e inaceptable es que luego de esa intervención para desbloquear una vía, se retenga de manera arbitraria a por lo menos 10 jóvenes, los ingresen sin ninguna autorización a un portal de Transmilenio, y dentro de ese portal, aparentemente, los agredan físicamente. Esa es una actuación absolutamente indebida, arbitraria, ilegal, por parte de esos miembros de la Policía”, puntualizó López.

Por su parte, desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá se informó que están al frente de las denuncias del presunto abuso policial que se presentó en el Portal de Transmilenio de las Américas. Desde muy temprano, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, junto al equipo de derechos humanos de la entidad y del comandante de la Policía de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia, iniciaron la verificación de lo sucedido, por las cámaras de seguridad, y escucharon testimonios de los ciudadanos, que permitirán esclarecer los hechos de esta investigación.

Luego, las autoridades se dirigieron a la Cruz Roja a conocer directamente el testimonio de Diego, quien manifestó que en el momento que estaba grabando la manifestación, fue detenido por varios policías y conducido al interior del Portal de las Américas, donde algunos uniformados lo habrían golpeado.

“Bogotá y el país entero están pasando por un momento de altísima tensión y desafortunadamente ha habido choques entre la fuerza pública y la ciudadanía. Tenemos que ser tolerantes, escucharnos y garantizar los derechos de nuestros ciudadanos, pero también de los integrantes de la fuerza pública que están trabajando por preservar el orden de la ciudad. No vamos a permitir que se cometan casos de abuso policial. A los ciudadanos se les debe garantizar sus derechos y respertarles el debido proceso. Los uniformados que cometan este tipo de delitos serán investigados y se adelantarán las acciones correspondientes”, indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

La Policía de Bogotá, también inició las respectivas investigaciones del caso, para identificar a los uniformados que pudieron cometer alguna irregularidad durante el y así adoptar las medidas correctivas que ameriten. “Escuchar a Diego Luna nos va a permitir recoger todo el material probatorio que nos lleve a establecer qué sucedió realmente en ese sitio. El compromiso de la Policía Nacional, de la Metropolitana de Bogotá, es con nuestra comunidad, en este caso con Diego de esclarecer e iniciar las investigaciones que correspondan”, dijo el general Óscar Gómez.

Cualquier ciudadano que quiera denunciar casos de abuso policial pueden hacerlo a través del correo denuncias.fuerzapublica@gobiernobogota.gov.co o en la línea de WhatsApp 3022406705. El distrito hará seguimiento al correcto cumplimiento de los protocolos que están establecidos para garantizar la protesta pacífica en Bogotá.

SEGUIR LEYENDO: