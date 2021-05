Así se ve en la actualidad Alejandra Botero, quien interpretó a ‘Betty, la fea’ en su niñez

'Betty, la fea' de niña. Foto: Captura de pantalla

En 1999 se estrenó una novela que se convertiría en leyenda para la televisión colombiana: ‘Betty, la fea’, con la actriz Ana María Orozco interpretando a una mujer, que, de acuerdo con los estereotipos planteados por la sociedad, no era una mujer atractiva, aunque sí muy inteligente.

Orozco se llevó más que aplausos y elogios por su personaje, sin embargo, no fue la única actriz que lo interpretó, pues Alejandra Botero fue la encargada de encarnar a ‘Beatriz Aurora Pinzón Solano’ en su etapa infantil. Ahora, 22 años después del lanzamiento original de la novela ¿cómo luce en la actualidad aquella niña?

Alejandra Botero, 'Aicen'. Foto: Instagram @aicenmusic

Pues bien, Botero ahora se hace llamar ‘Âicen’ y está enfocada en la música. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene hasta el momento más de dos mil seguidores, ha demostrado su talento para cantar, además de sus habilidades para tocar el piano y la guitarra. Y, se nota que uno de sus géneros favoritos a interpretar es el rock.

“Llevo casi 13 años de carrera artística. Antes la gente solía conocerme como Aleja y el último trabajo que hice se llama ‘Necia’, entonces la gente empezó a decirme: ‘Aleja necia, necia’. ¿Qué pasa con la necedad? mi necedad es la testarudez, siempre he sido muy testaruda y desde el 2016 dije: - No quiero que me sigan diciendo así, no quiero seguir siendo testaruda porque me ha traído más problemas que cosas chéveres (...) yo hablo al revés, y un día estaba hablando con el espejo y estaba pensando que no quería ese nombre y ‘Âicen’ es necia al revés, y si el nombre era al revés el significado iba a ser lo opuesto a ser una testaruda”, explicó la cantante sobre su nombre artístico en un Instagram Live.

Alejandra Botero, 'Aicen'. Foto: Instagram @aicenmusic

Cabe resaltar que, la artista ha lanzado dos EP, el primero en 2008 llamado ‘Rosa azúl’, el segundo llegó 2015 titulado como ‘Necia’.

Y, desde su participación en ‘Yo soy Betty, la fea’, Alejandra Botero – que por aquel entonces contaba con once años de edad – no continuó en la actuación.

Alejandra Botero, quien interpretó a 'Betty, la fea' de niña', cantando

La producción, creada por Fernando Gaitán y dirigida por Mario Ribero, ha sido una de las telenovelas con mayor éxito en la televisión. Tanto que se ha retransmitido en el país por aproximadamente cinco veces y cuenta con múltiples adaptaciones internacionales en países como México, Estados Unidos, China, Alemania, entre muchos otros.

El elenco estaba liderado por Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y muchos más.

Es de mencionar que, tras el final de ‘Betty’ se estrenó su secuela, ‘Ecomoda’, con gran parte del elenco de la producción original. Y, también contó con una versión animada llamada ‘Betty Toons’.

‘Betty, la fea’ también ha sido llevada a las tablas. En 2017 se estrenó en Colombia una obra de teatro que contó con la reunión de los actores principales de la novela.

SEGUIR LEYENDO: