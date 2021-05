Elizabeth Loaiza defiende a su hija de las críticas de una usuaria

Elizabeth Loaiza. Foto: Instagram @elizabethloaiza

Sin pelos en la lengua la modelo caleña, Elizabeth Loaiza, salió en defensa de su hija, Ana Sofía Escrucería, luego de que una usuaria le escribiera por DM (mensaje directo) en Instagram diciéndole que la niña era “fea”.

“Tu hija es muy fea, todos los vestidos le quedaron mal”, fue el comentario del internauta. Posteriormente, la también empresaria le respondió: “… Te invito a autoevaluarte. Debes estar podrid@ por dentro y eso se te debe reflejar por fuera. ¿Jamás tienes nada bueno que decir? Esto habla más de ti que de la otra persona (…) hoy decido sentir compasión por ti y escribirte para invitarte a que te sanes. Algo debe andar mal en ti. Que Dios te proteja y te bendiga. ¡Que encuentres paz algún día!”.

Post de Elizabeth Loaiza en redes sociales

Es de recordar que, Ana Sofía Escrucería, quien tiene 13 años aproximadamente, es fruto del matrimonio entre su madre y el entonces concejal Rafael Escrucería. Loaiza tenía tan solo 18 años cuando llegó el altar, empero, las cosas con su pareja no funcionaron y terminaron por ponerle punto final a la relación. “Nos separamos porque sufría mucho, yo lloraba demasiado (…) no salía, no me gustaba la rumba, mantenía con la niña y él empezó a salir, a rumbear, a tomar trago. Se dañó el matrimonio por las mujeres, porque era mujeriego”, expresó la caleña para el programa ‘Se dice de mí’.

Ahora, respecto a su segundo hijo, Javier Bravo, la modelo ha sido muy reservada sobre su historia.

En junio 2020, Elizabeth Loaiza anunció que tendría un hijo con su novio Juan Pablo Benavides. Sin embargo, un mes después la modelo compartió con sus seguidores que había perdido al bebé. “El bebé nunca se desarrolló́. Solo estuvo el saquito en mi barriga. Estoy con un nudo en la garganta. Son cosas que no tienen explicación. Hay que tener fe, fortaleza y seguir intentándolo”” escribió en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, es de mencionar que, la empresaria fue Miss Mundo Colombia en el año 2006 y, además de su carrera en el modelaje, participó en el año 2013 en Desafío África, el origen. También ha explorado el campo de la presentación y en 2018 entró como presentadora del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, emitido por el Canal 1, pero se fue de la producción un año después.

Pero sus intereses han sido amplios y también lo intentó en la política. En 2019 presentó su candidatura al Concejo de Bogotá por el movimiento Colombia Renaciente, pero se quemó en las elecciones.

Es de mencionar que, Loaiza también ha sido víctima de los biopolímeros. En 2020 dijo para Lo sé todo: “El dolor y el drama que estoy padeciendo es por haber desobedecido a mi madre hace muchos años cuando salió una moda de los biopolímeros, era joven, fue en 2014 (…) viendo que todo mundo se los aplicaba caí en la trampa”.

Finalmente, durante el 2020 la modelo reveló que tenía cáncer de útero, del cual logró recuperarse.

SEGUIR LEYENDO: