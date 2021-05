‘Epa Colombia’ cambia su forma de vestir y la comparan con la primera dama

Comparan a Epa Colombia y primera dama por su forma de vestir.

Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo digital como ‘Epa Colombia’, es una de las influenciadoras del momento que más da de qué hablar en las redes sociales. Hace solo tres días publicó un video donde reveló que luego de muchos años, había decidido empezar una carrera universitaria y con ello, un nuevo look parece haberse tomado sus más recientes publicaciones.

“Amiga, estuve en la universidad y pagué el semestre para ser administradora de empresas, porque tú me dijiste que estudiara y yo voy a estudiar”, dijo Daneidy y al mismo tiempo agregó:

“Yo voy a empezar a estudiar administración de empresas. Que si ‘Epa Colombia’ cambió, ¿por qué el Gobierno no cambia? Yo era una ñera, una vándala… yo daba tristeza y ahora seré una vieja re profesional”, expresó la bogotana.

Y es que Daneidy ha manifestado durante hace algún tiempo los grandes cambios que ha tenido en su vida, y que en parte han sido impulsados por los problemas que su polémico contenido le han provocado con la justicia; como aquella vez que en medio de las protestas sociales del 21N vandalizó instalaciones del TransMilenio, por lo que tuvo que afrontar cargos ante la Fiscalía.

Pues bien, al parecer esos cambios también vienen acompañados de una transformación en su forma de vestir, y es algo que han notado los cibernautas, ya que sus nuevos looks sofisticados y elegantes, le han valido para que varios usuarios la comparen con la primera dama, María Juliana Ruiz.

De hecho, muchos de los cibernautas han relacionado esta comparación con el actual momento de inconformidad social que vive Colombia:

La empresario recientemente también anunció que dentro de un mes lanzará un nuevo producto que iría enfocado al cuidado y la belleza de las niñas, por lo que recalcó que para ella no había ningún tipo de competencia y le pedía a las marcas del mercado que estaban en su contra, que por favor compraran sus productos y generaran más empleos.

También se refirió a las constantes preguntas de sus seguidores acerca del Paro Nacional, pues cabe recordar que la joven fue fuertemente criticada por su participación en las marchas de noviembre de 2019.

“Amigas, yo no puedo marchar (...) el juez en la sentencia me dijo ‘tú no puedes marchar’. Recuerden que yo soy privada de la libertad, solo que no tengo la manilla”, afirmó la joven, quien también dio a conocer que su negocio continúa creciendo y busca empleados para completar 300 personas en su nómina.

Cabe recordar que, el pasado 27 de abril la empresaria prometió que todas las personas que salieran a marchar este miércoles y que llevaran un distintivo que mencionara su empresa, recibirían una de sus famosas keratinas.

“Si desde el paro usted dice no a la reforma tributaria y pone keratinas ‘Epa Colombia’; amiga, si usted sale con pancartas, yo le regalo keratinas”, dijo ‘Epa Colombia’ en una de las historias de su cuenta de Instagram.

Pues durante las marchas, varias personas se dejaron ver con pancartas alusivas a la reforma tributaria y a los productos de belleza de la influenciadora.

