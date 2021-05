Jhonny Rivera cobra los saludos, pero le mandó uno al Gobierno nacional gratis

Hace unos días comenzó la polémica y la criticas contra Jhonny Rivera, pues se reveló que hace parte de la lista de celebridades que cobran por enviar saludos personalizados a sus fanáticos. Según la descripción en su página de Facebook: publica “videos personalizados de tus famosos favoritos para cualquier ocasión y en menos de 7 días”. De este modo, Rivera cobra 40 dólares por saludo personalizado.

“Mi gente, me atreví a hablar de este tema así me tiren piedras o me escriban muchas cosas porque yo sé que no les gusta, pero Yeison Jiménez me animó ya que hizo una publicación donde dice que va a hacer saludos a través de una plataforma. Yo hace rato estoy ahí pero nunca me atreví a decirles porque mucha gente se molesta porque se cobre por un saludo”, expresó el cantante en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Debido a esta situación, el cantante de música popular habló con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal Uno y responder a sus críticos. Aseguró que aunque es un tema difícil prefiere hablar porque esta idea surgió por la cantidad de mensajes que recibía haciéndole esta petición.

“Es un tema espinoso porque la gente se molesta porque uno diga que está cobrando por saludo […] Pero es que no es un solo saludo, son muchos saludos”, comenzó diciendo el artista.

Luego, Rivera explicó en el programa del canal Uno que sus seguidores lo abordan en la calle y en los centros comerciales para pedirle que envíe un mensaje, y que en cuestión de segundos “hay tres o cuatro celulares” de personas que buscan lo mismo por lo que se crea una demanda insostenible, además, de que la personas a veces no paran de escribirle a sus redes.

“El tema de los saludos se nos salió de las manos. Cuando miro mi WhatsApp, y eso que es personal, tengo cantidad de gente pidiéndome saludos para la mamá, la abuelita, la tía […] y si uno hace 100 saludos, y resulta que eran 110, esos 10 se vuelven enemigos”, agrego.

En la entrevista y el video que envió al canal, el artista de música popular aprovechó para darle un mensaje claro al Gobierno nacional sobre la reforma tributaria.

“Voy para tarima. Primero que todo no a la reforma tributaria […] Y lo digo porque ya me he expresado tres veces, que no estoy de acuerdo con la reforma y que me opongo totalmente, pero después hablamos de eso. Nos fuimos, mi gente”, manifestó el cantante, que hace unos días mostró el bus en el que hace sus giras.

Rivera y sus anécdotas con seguidores que le piden ayuda

Aunque Jhonny Rivera suele ayudar a varias personas a través de organizaciones, el cantante se ha declarado cansado de que las personas se acerque a su finca a pedir ayuda, incluso, tuvo que poner un muro en el terreno para evitar a los curiosos. El artista compartió dos historias de personas que lo buscaron pidiendo su ayuda.

El cantante explicó que un joven viajó desde Guadalupe, Huila, para pedirle que le ayudara a triunfar en la música o que le diera trabajo en su casa; sin embargo, como llegó cuando él no lo podía atender, los trabajadores le dijeron que podía hospedarse en un hotel donde, en ocasiones, Rivera atiende a quienes lo buscan.

Ante la situación, Rivera fue a atender al joven. Señaló que Cristian, como se llama el muchacho, lo buscó porque “tiene mucho talento y quiere salir adelante”. Entonces, Rivera le ofreció crearle un Instagram para que subiera su contenido y se diera a conocer; sin embargo, el joven tenía problemas para crear contenido, entonces, finalmente dejaron un número de celular al que las personas pueden contactarse para ayudarlo.

La otra anécdota que Jhonny vivió fue parecida en su finca. “Un señor se parqueó afuera de la finca, cerca de dos horas, y decía que no se movía de ahí hasta que yo lo atendiera”, lo que el hombre quería era pedirle prestado al cantante 50 millones de pesos, argumentando que tenía que pagarlos para no perder su finca.

SEGUIR LEYENDO