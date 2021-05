Siguen las protestas: Cali se iluminó en la tercera jornada en contra de la reforma tributaria

Sector de Puerto Rellena (Puerto Resistencia) en Cali

Este viernes se vivió una jornada histórica en la capital del Valle tras un tercer día de protestas en contra del proyecto de reforma tributaria presentado por el Ministerio de Hacienda y el presidente Iván Duque. Previo a una noche donde se reportaron ráfagas y disparos, Cali brillaba en varios puntos de la ciudad al llegar la noche, antes de que se reportaran disparos en la ciudad.

En dos concentraciones claves de la manifestación social de la ciudad se dieron momentos de júbilo en medio de actos pacíficos cuando las personas sacaron sus celulares e iluminaron los plantones que se estaban llevando a cabo en Puerto Resistencia (Puerto Rellena) al oriente, y en la Loma de la Cruz, hacia el centro de Cali.

Aunque los plantones iniciaron desde las 8:00 a.m. del viernes, hacia las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m. la ciudad mantuvo una gran cantidad de personas protestando. Todo esto a pesar de encuentros con el Esmad en las horas de la mañana y la tarde y denuncias de represión policial. Aquí algunos videos en los que, incluso, la pólvora tuvo cabida.

Loma de la Cruz, centro de Cali

En el sector de Puerto Resistencia (Rellena) también se cantaron arengas durante toda la jornada del 30 de abril, pero hacia las 6:00 p.m. se dio un momento que se viralizó en redes sociales: los manifestantes entonaron el himno nacional e iluminaron la zona en un lugar donde la protesta se ha mantenido pacífica y sin daño a establecimientos comerciales.

En el mismo lugar, al ritmo de “resistencia, resistencia” los caleños manifestaron que mantienen las incesantes protestas que buscan retirar el proyecto de reforma tributaria del Congreso, donde ya ha sido presentado. En Cali, desde el pasado miércoles a las 3:00 p.m., hay toque de queda continuo para evitar la propagación del covid-19. La medida va hasta este domingo a las 5:00 a.m.

Infobae Colombia habló precisamente con una líder del Movimiento Social de Mujeres de Cali, Norma Lucía Bermúdez, quien contó detalles escabrosos del actuar de algunos uniformados contra la población civil. La activista relató que hay policías que están disparando indiscriminadamente, “hoy hubo otros muertos, están 7 y 8 los muertos, hay una cantidad de heridos de bala impresionante, en los reportes que han llegado como 15 personas con fotos muestras sus heridas, varias de ellas menores de edad”.

“Yo creo que hay un ambiente cargado por estas personas que influencian a partir de sus redes sociales. Aquí el derecho es a la protesta, matar no es un derecho, la fuerza pública no tiene el derecho a matar. Desde el discurso de deslegitimación de las protestas por parte de MinDefensa, todo eso va creando este clima de fascismo, de ver como enemigo es el que protesta. Yo creo que hay una mirada distorsionada de lo que son de los derechos humanos”, Norma Lucía Bermúdez.

La líder recomendó a las mujeres y jóvenes que piensan seguir protestando que salgan en grupos, que tengan el número a la mano de organizaciones de derechos humanos, de la Personería y que, “cuando llegue la brutalidad policial debemos replegarnos, es muy importante estar hoy en las calles, estar caceroleando, pero no podemos sacrificar a la juventud, nos duele en el alma”.

La respuesta de Duque

Tras las protestas, el jefe de estado señaló que dio dos órdenes muy claras a los miembros del equipo económico de la cartera de Hacienda: no van a haber aumentos en el IVA en bienes o servicios como la canasta familiar, los servicios públicos o la gasolina, con lo que se mantienen las reglas de juego actuales; ni se expandirá la base de ciudadanos que deben pagar el impuesto a la renta.

“Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo, es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta”, señaló el mandatario, con lo que pueden respirar tranquilos quienes ganan más de 1.600.000 pesos, como proponía la reforma actual a partir del 2024.

