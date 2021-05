“Carrasquilla le arrebató el poder al presidente Duque”: César Gaviria reitera que el Partido Liberal no apoyará la reforma tributaria

Director del Partido Liberal César Gaviria y presidente de Colombia, Iván Duque. Foto: Colprensa.

“Habla muy bonito”, esto respondió el expresidente César Gaviria, actual jefe del Partido Liberal, sobre el presidente Iván Duque durante su entrevista con la revista Semana. En su diálogo con Vicky Dávila, el ‘liberal mayor’ se refirió, de nuevo, a la controversial reforma tributaria, reiteró su posición y la de su partido contra este proyecto e hizo duras críticas al gobierno actual.

Y es que la Ley de Solidaridad Sostenible, como llama Duque a su proyecto financiero, desató una ola de rechazo y violencia en Colombia; así lo reflejan las manifestaciones sociales que se siguen desarrollando esta semana en contra del primer mandatario y la reforma fiscal que propone para el país.

El expresidente César Gaviria ha sido uno de los principales opositores a dicho proyecto y, ante la oferta del presidente Duque, de ‘cambiar algunos artículos de la reforma’, Gaviria se mostró renuente, cuestionó a quienes le creyeron al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y reiteró que la colectividad que dirige, “no va a estar en eso, esa no es la solución, no nos sirve ni una (reforma tributaria) menos mala ni una un poquito mejor, no”, sentenció en su diálogo con Semana.

Duque ha dicho que no piensa retirar la reforma tributaria, pero que buscará consensos con sus contradictores políticos. Gaviria aseguró que no existen consensos porque él, al igual que otros partidos “no creemos que esa es la solución”.

“Nosotros no nos vamos a sentar con nadie. El ministro Carrasquilla se salió con la suya, y parece que se tomó el país”, aseveró el exmandatario liberal.

Sobre su posición radical sobre la reforma, Gaviria dice que se debe a que nunca había visto que los diferentes sectores de colocaran de acuerdo y en Colombia “seguimos creyendo que eso (la pandemia) lo vamos a resolver con la reforma tributaria del doctor Carrasquilla”, criticó, mientras aseguró que el ministro de Hacienda “le arrebató el poder” a Duque y “el que manda” es Carrasquilla.

Por otro lado, mencionó que no se dejará intimidar por los congresistas “de fuego amigo” que lo intentan persuadir de su convicción sobre la reforma, aunque no reveló sus nombres. Sobre su ‘alianza’ con Germán Vargas Lleras, presidente de Cambio Radical, dijo que siempre les ha costado ponerse de acuerdo, pero que esta vez llegaron a una misma conclusión: “ese adefesio no lo vamos a votar” , refiriéndose a la reforma en mención.

¿Uribe vs. Gaviria?

Sobre la reunión que Gaviria sostuvo con el también expresidente Álvaro Uribe, este sostuvo que aunque tiene abismales diferencias con él, lograron entablar una conversación respetuosa, pero no se lograron poner de acuerdo sobre la reforma tributaria. “Duque no está haciendo lo que diga Uribe. Manda Carrasquilla”, expresó César Gaviria y agregó que varios uribistas ya ‘no le hacen caso’ al jefe del Centro Democrático.

Por otro lado, el jefe de los liberales sostuvo que él está sorprendido de que el presidente “Duque no tuviera las capacidades que muchos nos imaginamos” porque “no tiene la formación para ser presidente” y ahí mencionó algunos de los cargos que el primer mandatario ocupó antes de llegar al poder.

Sobre Gustavo Petro, Gaviria no quiso opinar si lo ve como presidente, pero sí dijo que todavía posee dudas “de si él sería un buen gobernante”. Además, aunque Alejandro Gaviria ya dijo que no participará en los comicios electorales del otro año, el expresidente añadió que su partido y él lo apoyan y lo quieren como presidente.

Cuando le preguntaron por la alcaldesa de Bogotá Claudia López, Gaviria dijo que ella, al igual que Uribe Vélez, no piensan antes de hablar, aunque reconoció el “esfuerzo descomunal” que la burgomaestre capitalina ha hecho durante la pandemia.

En otros apartes dijo que no sabe si su hijo Simón Gaviria tiene aspiraciones presidenciales, reveló que ama ser abuelo y que no opina sobre la pelea que hay entre los expresidente Juan Manuel Santos y Ávaro Uribe.

Finalizando le preguntaron si ya se había vacunado contra el covid-19, dijo que sí, pero no revela muchos detalles por temor a que arremetan contra él.