Senador negó haber estado alicorado en Plenaria del Congreso

Bogotá. Julio 20 de 2016. Elección mesa directiva del Congreso. En la foto: Iván Name 2do vicepresidente. (Colprensa - Diego Pineda)

Luego del episodio de micrófono abierto ocurrido en Plenaria virtual de la Cámara de Representantes protagonizado por el congresista de la Alianza Verde, Iván Name, éste procedió a ejercer su derecho de réplica para explicar lo que, de acuerdo con él, aconteció en la sesión.

El legislador negó haber ingerido licor, o encontrarse bajo la influencia de éste, durante la sesión de trabajo parlamentario: “Para nada estaba embriagado o alicorado, no sé por qué algunos colegas se pudieron sentir aludidos, pero la verdad no me referí a ninguno en particular porque a todos los respeto y tal vez fue un comentario jocoso que quisieron hacer”, declaró Name, quien fue objeto de burlas, así como críticas, en Twitter, red social en la que el video fue publicado el pasado 28 de abril.

No obstante, el congresista Iván Name no se desdijo de su opinión con respecto a las ideologías extremas tanto de derecha como de izquierda.

Name se refirió a éstas corrientes de opinión de la siguiente forma: “Los de la extrema izquierda son una mierda, como todos los de la extrema derecha, los uribistas, que son una mierda”.

Captura de pantalla de sesión plenaria virtual en la que senador de la república soltó tacos a distintos sectores políticos

El congresista considera que dichas ideologías tienen al país en un agudo ambiente de polarización social y política. En comunicado a la opinión pública, declaró que “He condenado el extremismo de la izquierda o de la derecha y ese era el objetivo de mi comentario, que por supuesto salió casual en un disparo del audio, pero puedo ratificar que en mi concepto esos extremismos nos están enfilando hacia una confrontación que es necesario evitar y por eso lo condeno con una palabra un poco criolla o fuera de tono, como la palabra escatológica a la que me referí”.

Y añadió con respecto a su presunto estado de alicoramiento: “No estaba ebrio, me ratifico en mi condena a los extremismos que yo creo que son los que han debilitado tanto a la democracia y la necesidad de revisar los partidos para que puedan ocupar otro tipo de papel en las sociedades en donde los están detestando”.

Pese a la aclaración de Name, se esperan investigaciones disciplinarias por parte de la Cámara de Representante.

La mala pasada que la tecnología le ha hecho a la política colombiana

Los tacos proferidos por el senador Iván Name (Partido Alianza Verde), no son los únicos que se han visto y escuchado en la nueva realidad. Otros de sus colegas, como la senadora Angélica Lozano, o el senador Armando Benedetti, han sido captados en flagrancia.

En el caso de la senadora del Partido Verde, mismo en el que milita Name, Angélica Lozano se salió de sus casillas ante lo que consideró un ataque por parte de uno de sus colegas del Congreso, Gustavo Bolívar, pero no se percató que su descargo, repleto de un rosario de insultos, estaba siendo escuchado en la sesión de la Comisión Primera del Senado, a la cual pertenece.

“No marica qué amargura, qué amargura, viste lo que puso Bolívar (…) que ley ni que hijueputas, lee los comentarios que me hacen, con estos hijueputas no se puede hacer nada (…) que mierda”, dijo la senadora con el micrófono abierto.

El episodio trascendió en la cultura popular: imitadoras radiales de Lozano utilizan con frecuencia el rosario de insultos en sus parodias.

De otra parte, el senador Armando Benedetti “dio papaya” al ser captado al aire bebiendo lo que parece ser un 18 años, sin sonrojarse ante la audiencia, mientras participaba de las discusiones de la Ley 236 de 2020 que regula el uso de la hoja de coca y sus derivados, del cual el senador es parte interesada, dado que es su ponente.

El video fue munición para sus rivales políticos, entre los que se destacan la senadora María Fernanda Cabal y el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, con quien ha tenido cruces verbales en sus cuentas de Twitter.

Este es el video de la Plenaria en que Iván Name dejó su micrófono abierto:

"No le den más trago al senador" fue el reclamo de algunos legisladores luego de escuchar improperios al aire en el inicio de una sesión virtual.