MinSalud se retracta: sí enviará vacunas al Valle del Cauca con apoyo de MinDefensa

Solo dos horas después de que el Ministerio de Salud (MinSalud) anunciara que debido a los bloqueos por el Paro Nacional no podría enviar más lotes de vacunas al Valle del Cauca, la cartera rectificó la información. Alrededor de las 6:30 p.m. de este 29 de abril se informó que el Ministerio de Defensa (MinDefensa) desplegará un operativo especial, cuyo objetivo es garantizar la correcta entrega de las dosis en este departamento mientras se llevan a cabo las marchas.

“Gracias al Ministerio de Defensa hemos podido articular un operativo especial con la Gobernación del Valle para envío de vacunas de segundas dosis de Sinovac y primeras de Sinovac y Pfizer al departamento. Siempre haremos todos los esfuerzos necesarios para ejecutar el Plan Nacional de Vacunación”, aseguró Fernando Ruiz, encargado de la cartera.

La decisión inicial de aplazar la entrega del biológico, según informó el ministro, se hizo por una solicitud hecha por las mismas autoridades vallecaucanas que, junto a la administración nacional, temen que los camiones que transportan las dosis vía terrestre dentro del departamento queden atrapados en congestionamientos viales y durante ese tiempo las vacunas se dañen por no estar debidamente refrigeradas.

“Por solicitud de la Secretaría de Salud del Valle, justificada en la severa afectación del orden público, hemos tomado la dolorosa decisión de suspender hasta el domingo 2 de mayo los envíos programados de vacunas al departamento. El Ministerio de Salud lamenta la situación”, informó Ruiz.

A pesar del argumento entregado, un sector de los colombianos asegura que el anuncio se hizo como una forma de manipulación para que cesen las protestas.

“Lo que están haciendo la Gobernación del Valle y MinSalud con las vacunas es chantaje. Ahora dicen que el Estado no puede traer las vacunas porque el mismo Estado no es capaz de controlar a los vándalos ¡Con la vida no se juega!” — Juan Reyes Kuri, Representante a la Cámara por el Valle.