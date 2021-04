Gremio médico indica pide con urgencia 14 días de aislamiento total en Valledupar

La mayoría de los pacientes que en la revisión neurológica del medio año aún muestran manifestaciones clínicas, que son consecuencia de la infección, son quienes estuvieron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con menos de 90 % de saturación del oxígeno o con alteraciones de los parámetros de los gases arteriales. EFE/Daniel Marenco/Archivo

El tercer pico de Covid-19 no da tregua, desde el pasado 28 de abril, la capital de los cesarenses se declaró en alerta roja, tras la alta ocupación de camas UCI, la cual llegó a su máximo en Valledupar. La lucha del cuerpo médico frente al colapso de la red de hospitales ha sido titánica, pero la población aún no entiende la importancia de implementar nuevamente una cuarentena estricta, afirmó Joaquín Maestre Vega, presidente del Colegio Médico de Valledupar, en entrevista con el diario El Espectador.

En su lucha, el cuerpo médico de la capital del Cesar ha realizado el montaje de una sala de crisis permanente, en la que tienen acción la alcaldía municipal, la secretaría de Salud y los representantes de las IPS en la ciudad, con el fin de implementar planes de choque.

En su momento, tras la declaración de alerta roja sanitaria en la ciudad, el secretario de Salud del Cesar, Hernán Baquero, indicó: “estamos mirando cómo ampliamos un poco más la posibilidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva y el talento humano, pero también buscar alianzas que nos permitan sacar pacientes que se encuentren en condición de estabilidad bajo unos criterios científicos, bien claros, estipulados por infectólogos, neumólogos, intensivistas, médicos especialistas, para que podamos llevar esos pacientes a sus municipios a terminar su tratamiento de primer nivel”.

Ante el critico panorama, el médico Joaquín Maestre Vega, señaló en diálogo con El Espectador que una manera de aplacar las cifras de contagio es una cuarentena prolongada, pues la implementación de toque de queda y ley seca, parece que no han sido suficientes.

A la pregunta de cuáles son las proyecciones que tiene el Colegio Médico, frente a la disparada de contagios y la declaración de alerta roja, el galeno explicó: “las proyecciones que hemos venido haciendo son las que nos han permitido pronosticar que para este mes íbamos a tener un colapso en el sistema de salud, sobre todo en el tema de camas UCI. Eso lo habíamos dicho hace tres meses, que si no se tomaban las medidas de restricción total el sistema de salud iba a colapsar, que es lo que se vive ahora”, sostuvo Maestre.

Asimismo, destacó que hubo una negativa por parte de las autoridades del departamento para escuchar los pronósticos del gremio médico.

“Nadie escuchó nuestra voz. A pesar de que todos los análisis epidemiológicos que teníamos los cuales apostaban hacia el colapso del sistema”, aseguró el presidente del Colegio Médico.

Sin embargo, ante la respuesta del galeno, el medio le preguntó por lo que se podría hacer frente a este emergencia y el médico explicó que es necesario un retiro de las calles por 14 días para aplanar la curva de contagios.

“Lo que ha dado resultados a nivel mundial es el aislamiento estricto durante, mínimo, 14 días. Necesitamos 14 días de aislamiento estricto, porque ahí se aísla toda aquella ciudadanía que no cumple con las normas de bioseguridad”, respondió el galeno al medio.

En cuanto al cuerpo médico que enfrenta el virus en las UCI, Maestre le indicó al medio bogotano que el agotamiento es evidente, pues explicó que normalmente un intensivista estaba al tanto de ocho camas de UCI, pero actualmente está manejando cerca de 30 camas. Asimismo, añadió que algunos profesionales salen de turno de una clínica y se van hacia otra para seguir trabajando. “Eso quiere decir que no tenemos la forma de aumentar el número de camas UCI, porque si se hace se desprotege a los pacientes que tenemos”, resaltó el médico.

Al finalizar, Maestre Vega manifestó que las medidas implementadas no han servido por lo que hizo un llamado para que autoridades tomen cartas en el asunto y no solo se decrete un aislamiento estricto y prolongado por 14 días, sino que esta medida este acompañada de ayudas a los más vulnerables. “Valledupar tiene 20 % de desempleo y una alta informalidad. Deberían entregar una renta básica o una ayuda alimentaria para las personas que viven del día a día para que se puedan quedar en casa, porque de lo contrario ellos no pueden hacerlo y deberán salir a las calles”, puntualizó el presidente del Colegio Médico de Valledupar.

