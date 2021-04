De “farsante” tildan a Gustavo Bolívar por ‘fingir’ marchar en el Paro Nacional

Gustavo Bolívar responde tras polémica por su video en marchas del 28 de abril - Foto: Twitter Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar, al igual que su mentor político y tocayo Gustavo Petro, fue cuestionado por su participación en el Paro Nacional que se llevó a cabo este miércoles 28 de abril en Colombia. La asistencia a la movilización por parte de Bolívar no solo fue puesta en tela de juicio por la ciudadanía, sino que miembros del uribismo también elevaron duras críticas al congresista, quien milita en la Lista de la Decencia.

Todo inició porque en redes sociales se viralizó el llamamiento a lista que hace el Congreso en cada sesión; aunque se desarrollaba el Paro Nacional, los parlamentarios asistieron a la plenaria de manera virtual y cuando el secretario del Senado, Gregorio Eljach, nombró a Gustavo Bolívar, este apareció en pantalla, con tapabocas, en un carro y, presuntamente, rumbo al centro de Bogotá para unirse a las manifestaciones.

En ese momento se escucha que Bolívar le pide a su conductor que se orille “mientras llaman lista”, le responde a Eljach que está presente desde el paro y el secretario continúa llamando a los demás senadores.

Ese momento le ocasionó la ola de críticas. Varios usuarios difundieron el momento en que el secretario llama lista y muchos de ellos aseguran que el senador progresista no está marchando, sino que “hizo el amague”.

Uno de los trinos que quizá más llamo la atención, fue el del representante a la Cámara del Centro Democrático, Edwin Ballesteros. El congresista publicó el video en su Twitter, llamó “farsante” a Gustavo Bolívar y, al igual que otros internautas, también insinuó que el senador no asistió al paro y solo quiso engañar a sus cientos de seguidores.

“No sea tan farsante senador @GustavoBolivar se le quedó el micrófono abierto cuando le decía a su conductor que se orille para que sus seguidores creyeran que estaba marchando”, escribió el congresista uribista.

Tras esta crítica, Bolívar le salió al pasó, le respondió el trino con videos que demostrarían que el también escritor asistió al paro y se “mamó” los gases que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) envió a los ciudadanos para persuadir las manifestaciones.

Por lo menos, así lo escribió el senador: “No diga mentiras y no edite el vídeo. Había mucho ruido y me moví a un lado donde pudiera contestar a lista. Aquí dejo 3 links de 3 momentos distintos de la marcha. Incluso cuando me mamé el gas del ESMAD”, argumentó Gustavo Bolívar.

El ‘rifirrafe’ no paró ahí, Ballesteros le volvió a responder con una pulla, diciéndole que si no hubiese convocado a las personas a manifestarse, no se habría tenido que “mamar” los gases que emitió “nuestro glorioso ESMAD”, dijo el legislador uribista.

No diga mentiras y no edite el vídeo. Había mucho ruido y me moví a un lado donde pudiera contestar a lista. Aquí dejo 3 links de 3 momentos distintos de la marcha. Incluso cuando me mamé el gas del ESMADhttps://t.co/VtHsTgacF9https://t.co/TvzPn0uPcvhttps://t.co/FoRcChFKXd — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 29, 2021

El senador habló del tema con Semana y aseguró que “desde la 40 donde empieza el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar; luego fui a otros sitios en camioneta, pero el primer recorrido sí lo hice a pie y cuando me encuentro en la Plaza de Bolívar yo ya sabía que iba a empezar la plenaria, entonces digo que nos vayamos a otro lado para contestar a lista porque yo nunca he faltado a plenaria, eso es sagrado. Más pruebas de que yo estuve no hay”, aseveró Bolívar.

Como siempre, cientos de cibernautas reaccionaron a los trinos de ambos congresistas, unos defendieron la participación de Bolívar y otros apoyaron a Ballesteros, al decir que el senador solo quiso “hacer pantalla”.

En algunos de los tuits de defensa del autor del libro de ‘Sin senos no hay paraíso’, se observa a una mujer que publicó otro video en el que se observa a Gustavo con un tapabocas negro con pulla a los falsos positivos, mientras está con otros colombianos marchantes.

Al igual que Bolívar, Petro también fue cuestionado en si fue o no al paro que él mismo convocó. Sobre el tema, Andrés Hernández, jefe de prensa del líder de la Colombia Humana, le dijo a Infobae Colombia que él se reunió con el senador para grabar y transmitir el discurso que dio en la noche del 27 de abril para invitar a manifestaciones pacíficas y señalar como enemigo a la reforma tributaria. Así mismo, agregó que en la mañana de este miércoles se reunió con él para entregarle un cargador que había olvidado el senador.