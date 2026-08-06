“Adonde yo vaya, me acompaña”: padre de Miguel Uribe Turbay revela la manilla que conserva desde el atentado

Miguel Uribe, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, recordó a su hijo y habló del significado de conservar un objeto que perteneció al dirigente político. - crédito Miguel Uribe/Facebook

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A dos días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se realizará el próximo viernes 7 de agosto en Cali, Miguel Uribe, padre del fallecido senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, recordó a su hijo con un mensaje en el que habló del objeto que conserva desde el atentado que terminó con la vida del dirigente político.

A través de su cuenta en X, el padre del excongresista reveló que desde el asesinato de su hijo lleva consigo la manilla que Miguel Uribe Turbay utilizaba el día del ataque armado, un elemento que, según explicó, se transformó en un símbolo de fuerza y acompañamiento durante el proceso de duelo.

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“Adonde yo vaya, Miguel me acompaña”, escribió Miguel Uribe en la publicación, en la que aseguró que este objeto representa la presencia constante de su hijo y la motivación para continuar defendiendo las ideas y proyectos políticos que ambos compartían.

La manilla que Miguel Uribe Turbay llevaba el día del atentado y que su padre conserva como símbolo de memoria y fortaleza. - crédito @migueluribel/X

La manilla que conserva el padre de Miguel Uribe Turbay desde el atentado

En su mensaje, Miguel Uribe explicó que la manilla tiene un significado especial porque pertenecía a su hijo durante el ataque ocurrido en Bogotá. Para él, llevarla en su muñeca representa una manera de mantener vivo el recuerdo del senador y de encontrar fortaleza para hablar en su nombre.

“Llevo en la muñeca la manilla que llevaba Miguel cuando lo asesinaron. En ella encuentro la fuerza para hablar en su nombre y defender su legado”, señaló.

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Además, afirmó que estará presente junto a la memoria de su hijo durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, evento en el que, según indicó, espera que el nuevo mandatario impulse medidas relacionadas con seguridad y justicia.

“Estaremos juntos en la posesión del presidente Abelardo este 7 de agosto. Ese día jurará defender el país. Llevará a los criminales a la cárcel. Hará justicia para que no haya más impunidad”, agregó.

El padre del dirigente político también relacionó ese momento con el propósito que, según él, compartía con Miguel Uribe Turbay: recuperar el país bajo principios de seguridad y patriotismo.

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“Será el punto de partida para recuperar el país con seguridad y patriotismo. Como lo soñamos con Miguel”, concluyó en su publicación.

Miguel Uribe aseguró que la manilla de su hijo representa una fuente de fuerza para defender su legado. - crédito @migueluribel/X

El atentado contra Miguel Uribe Turbay y la investigación por su muerte

El caso de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio del año pasado, cuando el entonces senador y precandidato presidencial participaba en un mitin político en Bogotá y fue atacado con arma de fuego por un menor de edad.

Tras resultar gravemente herido, el dirigente fue trasladado inicialmente a un centro médico y posteriormente llevado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció bajo atención especializada. Sin embargo, falleció el 11 de agosto debido a la gravedad de las heridas.

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Desde entonces, familiares y sectores políticos han pedido que se avance en la investigación para establecer quiénes fueron los responsables intelectuales del crimen.

Viuda de Miguel Uribe pidió a Abelardo de la Espriella esclarecer el caso

Días antes del mensaje publicado por Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, hizo una petición pública al presidente electo Abelardo de la Espriella para que impulse acciones que permitan conocer la verdad sobre el asesinato del dirigente político.

Durante una entrevista en el espacio El Debate de Semana, Tarazona cuestionó la respuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro frente al caso y solicitó que la nueva administración acompañe el proceso judicial.

“A diferencia de lo que hizo el presidente Petro, que fue una grosería la forma cómo negó el asesinato de Miguel y cómo no nos dio la mano, ni nos ayudó en ninguna de las instancias de la investigación, al presidente Abelardo yo le quisiera pedir que abra una comisión de la verdad”, afirmó.

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María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay - crédito maclaudiat/Instagram

Según explicó, esa comisión permitiría esclarecer qué ocurrió, quiénes estuvieron detrás del crimen y cuáles fueron las estructuras responsables del atentado.

Tarazona también aseguró que la investigación ha perdido ritmo y pidió que las autoridades retomen la celeridad que tuvo durante los primeros meses posteriores al ataque.

“Estamos estancados, no ha habido ninguna noticia nueva sobre la investigación, tampoco ha habido una nueva captura”, señaló.