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Baloto y Revancha: números ganadores del miércoles 5 de agosto

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
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La lotería de Baloto publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este miércoles 5 de agosto de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: miércoles 5 de agosto de 2026.

Números ganadores: 8 11 22 30 31 2.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto celebra tres sorteos a la semana, cada lunes, miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

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Cabe mencionar que se tiene 365 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes del pasado 2025.

Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también.

Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

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Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de “números calientes” que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la “súper balota” entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

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