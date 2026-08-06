Los Rolling Ruanas se le midieron a grabar su propia versión de ‘La Bamba’: “Hasta que no la hicimos, no supimos lo grato que iba a ser”

Los Rolling Ruanas publicaron su propia versión de "La Bamba", dándole un tratamiento al éxito de Ritchie Valens desde la carranga - crédito cortesía Los Rolling Ruanas

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Los Rolling Ruanas, la agrupación bogotana que lleva más de una década llevando la carranga colombiana a escenarios impensados, lanzaron una versión del clásico mexicano La Bamba que fusiona el son jarocho con el torbellino y la rumba campesina.

La propuesta, producida por Fernando Cely en El Padrino Records y adaptada por los cuatro integrantes del grupo, se publicó en mayo pasado y en pocas semanas acumuló reacciones de oyentes en México y Colombia alrededor de la canción tradicional mexicana que Ritchie Valens volvió un éxito mundial en 1958.

La idea nació por iniciativa del mánager de la banda, quien propuso la versión hace aproximadamente un año. La respuesta inicial de los músicos fue de aplazamiento, pero cuando por fin se pusieron a trabajar en el arreglo, el resultado los sorprendió: un cover que fluyó con más naturalidad de la esperada y que terminó con un arreglo que la banda considera de los más logrados en su trayectoria.

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La adaptación mantiene fragmentos de la letra original para que el oyente reconozca el tema, pero luego traslada la narrativa al campo boyacense: cantinas de leche, botas embarradas, agua de panela y queso. En lo musical, la banda descartó acercar el arreglo al son jarocho y optó por insertar un torbellino en la sección intermedia. Ambos géneros comparten pulsos y formas musicales cercanas, lo que hizo que la combinación resultara natural y que la sección del torbellino se convirtiera en el momento de mayor energía del tema.

El videoclip oficial fue una producción conjunta con el programa de Cine y Televisión del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), grabado en un restaurante de comida boyacense ubicado en el centro histórico de Bogotá. Para varios de los estudiantes que participaron fue su primer rodaje profesional. Además del equipo estudiantil, el rodaje contó con la presencia de fans de la agrupación.

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En entrevista con Infobae Colombia, Fernando Cely y Luis Guillermo González, miembros de la agrupación, abordaron el proceso creativo detrás de La Bamba, desde la decisión de incorporar el torbellino en lugar del son jarocho hasta la experiencia de grabar el videoclip con el apoyo de estudiantes del Sena, en la antesala de su nuevo álbum de larga duración —el séptimo en su carrera— que planean lanzar en 2027.

Infobae Colombia: ¿Cómo surgió la idea de hacer una versión carranguera de ese clásico?

Fernando Cely: La Bamba es un clásico que para todas las generaciones ha significado muchísimo desde hace más de 80 años. Sentíamos que le faltaba una versión carranguera.

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Honestamente, la idea fue de nuestro mánager. Él nos la propuso hace como un año y nosotros la fuimos aplazando, pero cuando por fin nos pusimos a hacerla fue una experiencia muy linda, porque salió un arreglo espectacular.

Luis Guillermo González: Algo que pasa muchas veces es que primero pensamos cómo sonaría una canción, pero hasta que no cogemos los instrumentos y la tocamos no sabemos cuál va a ser el resultado. Con La Bamba fue así: hasta que no la hicimos, no supimos lo grato que iba a ser el resultado.

La Bamba tiene una parte en son jarocho en la versión original. ¿Cómo fue adaptar esa parte en particular a la carranga?

Luis Guillermo González: Son músicas muy afines que se desarrollan dentro de pulsos o formas musicales muy cercanas. Eso hizo que combinar la rumba, que es el ritmo binario, con la parte intermedia ternaria del torbellino resultara fluido y natural. Al principio pensamos en acercar la versión más hacia el son jarocho, pero después dijimos: no, hagámoslo más hacia lo que somos nosotros. El resultado fue bastante grato.

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Fernando Cely: El son jarocho tiene un formato muy parecido al de la carranga: está el requinto, la leona que es el bajo, y los demás instrumentos. La estética también es muy campesina. Yo diría que el son jarocho es como la carranga mexicana. Pensamos en meterle son jarocho en una parte, pero decidimos ponerle un torbellino para exaltar lo nuestro. Esa canción ya es son jarocho, así que mejor le metimos un pedazo de torbellino, y ese pedazo explota.

¿Han tenido retroalimentación de México por esa versión?

Fernando Cely: Sí. He visto varios comentarios de mexicanos en YouTube exaltando el cover. No falta uno que escribió algo como: “Estos colombianos apropiándose de la música mexicana desde tiempos inmemoriales”. Pero así pasa. La música no es de nadie, la música es universal.

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Luis Guillermo González: La música es de todos.

La adaptación conserva fragmentos de la letra original para que el oyente reconozca el tema y luego traslada la historia al campo boyacense, con imágenes de tierra negra, bicicletas y queso campesino - crédito cortesía Los Rolling Ruanas

Ustedes le sumaron a esta versión expresiones del costumbrismo boyacense. ¿Cómo fue ese proceso para adaptar la letra?

Fernando Cely: Al principio habíamos dicho que íbamos a cambiar completamente la letra, para que la gente reconociera la melodía. Después decidimos dejarle una parte de la letra original al principio para que la gente se ubique en el contexto, y ya después hablar no de bailar La Bamba sino de bailar carranga.

Luis Guillermo González: La idea era empezar a hablar de los imaginarios del campo: la persona que va con su bicicleta, las cantinas de leche, las botas embarradas, el agua de panela, el queso, el pan. Queríamos que con esta sonoridad la gente se hiciera una imagen de estar en tierra negra.

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Grabaron el videoclip en colaboración con el Sena. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fernando Cely: Llevamos muchos años haciendo videoclips, unos 30 más o menos, de todas las experiencias posibles: desde los más costosos hasta los más caseros. Nos gusta explorar con distintos tipos de directores que plasmen su mirada de los Rolling Ruanas.

Esta vez surgió la colaboración con el Sena y nos pareció muy lindo, porque ese día los estudiantes estaban muy conectados y aprendiendo. Para algunos era su primer set de rodaje profesional. Ver esa emoción en ellos nos recordó cuando nosotros empezamos a estudiar música. El resultado nos encantó. La gente puede pensar que por ser universitario no va a ser tan profesional, pero quedó muy bien logrado.

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Luis Guillermo González: Ver a cada uno de los estudiantes del programa de Cine y Televisión del Sena, cumpliendo su rol con mucha seriedad fue muy bonito. Que el de las luces, el de maquillaje, producción, todos muy conectados. También contamos con la participación de algunos fans de hace mucho tiempo, que se sintieron muy felices de compartir esa experiencia con nosotros más allá de lo que se vive en los conciertos.

- crédito Los Rolling Ruanas/YouTube

Ustedes tienen experiencia haciendo versiones muy arriesgadas, como sucedió en su día con Kiss o System of a Down. ¿Qué hace que una versión funcione al estilo de Los Rolling Ruanas?

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Luis Guillermo González: Tiene que fluir. Puede que estemos enamorados de una canción, pero hasta que no cogemos los instrumentos no sabemos si va a funcionar. Nos pasó con El ausente de Pastor López para el disco de Navidad de 2020: todos queríamos hacerla, pero al coger los instrumentos sonaba raro y no funcionó.

En cambio, hay canciones que suenan solas. Nos sentimos cómodos tocándolas y la música empieza a desarrollarse sola. Si nos sentimos cómodos, a gusto y felices tocándola, eso hace que fluya. Me devuelvo al primer cover de System of a Down, Toxicity. Yo no estaba tan convencido al principio, de hecho discutimos ese día, pero al final es uno de los covers más exitosos que hemos hecho. También porque creó un paralelo entre las personas adultas que escuchaban carranga y una banda de rock.

Fernando Cely: Sí. Hay algo importante que sumar ahí: nosotros empezamos a hacer versiones de música en inglés y surgió un terreno inexplorado con esa sonoridad. Aprovechando eso, decidimos hacer nuestras propias canciones y grabar discos con música propia. Los covers se convirtieron en un extra que le damos a los fans. De vez en cuando sacamos uno, y esta vez quisimos hacerlo en español. Esta versión fluyó como un río.

"La Bamba" es la antesala del que sería el próximo álbum de estudio de Los Rolling Ruanas, programado para publicarse en 2027 - crédito @losrollinguranas/Instagram

En el estudio, ¿cómo saben cuándo una grabación ya está terminada? ¿Cómo evitan volverse locos con los arreglos?

Fernando Cely: Desde hace unos seis años vengo liderando ese asunto, saber cuándo ya tenemos las capturas y cuándo estamos listos. Para uno como productor, trabajar con músicos de tan alto nivel como mis compañeros es muy fácil, porque cualquier cosa que te imagines, se la dices al músico y él lo va a hacer. Ha sido muy lindo cocrear entre todos un arreglo y luego plasmarlo. Nos había pasado antes que las grabaciones no eran tan fieles a lo que sonamos en vivo, eran muy ligeras. Ahora la idea es que suene gigante. Incluso metemos percusiones.

Luis Guillermo González: La premisa cuando Fer entró como productor era: ya que la gente disfruta tanto escuchar los Rolling Ruanas en vivo, mostrémosle a quien aún no conoce el proyecto cómo se siente más o menos la música grabada. Fer lo ha vivido desde el concierto, desde su requinto, y dijo: “Yo tengo la solución”. Empezamos a buscar ese camino y ha sido un trabajo muy chévere.

¿Tienen material nuevo en camino? ¿Hay nuevo álbum?

Fernando Cely: Estamos trabajando en una nueva producción discográfica, porque hace rato no lanzamos disco y ya es hora. Tenemos muchas ideas en desarrollo.

Luis Guillermo González :Sí, pues ya es momento de empezar a sacar unas ideas que tenemos por ahí entre manos, que hace rato queremos lanzar un nuevo disco, que sería más o menos como el séptimo disco de larga duración de los Rolling Ruanas, que va a tener covers, uno como este, por ejemplo, de La Bamba, que es como el que hace la apertura de ese nuevo trabajo que, Dios mediante, lo lanzaremos el otro año.