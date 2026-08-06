El próximo partido de América será ante Atlético Nacional: esta es la posibilidad de que pueda contar con Yhormar Hurtado

Iván Vélez aseguró que Yhormar Hurtado, investigado por jugar en tres clubes distintos en una misma temporada, puede actuar con el América de Cali sin problema - crédito América en La Red

Guardar

América de Cali ya tenía la mira puesta en uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto escarlata recibirá a Atlético Nacional el domingo 9 de agosto, en el estadio Pascual Guerrero, pero la gran incógnita pasaba por la presencia del defensor Yhormar Hurtado, que actualmente cumplía una suspensión provisional impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor en medio de la investigación por una presunta alineación indebida.

Por ahora, el panorama no favorecía al defensor. Hurtado fue suspendido provisionalmente por siete días calendario, una medida que comenzó a regir a inicios de agosto y que, en principio, le impediría estar disponible para el compromiso frente al conjunto antioqueño. Sin embargo, todavía existía una posibilidad de que pudiera ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

América de Cali se amparó en un parágrafo del reglamento para habilitar la inscripción de Yhorman Hurtado - crédito América de Cali

¿Yhorman Hurtado puede jugar ante Atlético Nacional?

La única opción para que Yhormar Hurtado dispute el encuentro ante Atlético Nacional es que el Comité Disciplinario de la Dimayor resuelva antes del sábado que no existió una alineación indebida en los compromisos frente a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó. Si esa decisión no llega o resulta desfavorable para América, el defensor continuará inhabilitado y será baja para uno de los compromisos más importantes del inicio del campeonato.

El caso comenzó después de las demandas presentadas por Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, clubes que solicitaron investigar la inscripción y participación del futbolista. La controversia gira alrededor de la reglamentación de la FIFA sobre las transferencias internacionales y la cantidad de clubes con los que un jugador puede actuar en una misma temporada deportiva.

PUBLICIDAD

Según la denuncia, Hurtado habría disputado partidos oficiales con tres equipos distintos durante el mismo periodo reglamentario: Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y América de Cali. Esa situación, de comprobarse como una infracción, podría derivar en consecuencias deportivas para el club vallecaucano.

Este fue el pronunciamiento del América sobre la suspensión de Yhormar Hurtado, mientras se estudia su inscripción - crédito América de Cali

La posición de los abogados de América de Cali

No obstante, la defensa jurídica del América sostiene una posición diferente. Los abogados del equipo aseguran que la institución actuó de buena fe durante todo el proceso de inscripción del jugador y que la operación estuvo respaldada por las excepciones contempladas en los estatutos relacionados con los diferentes calendarios de competencia entre las ligas involucradas.

Mientras el Comité Disciplinario analiza el caso, la Dimayor confirmó la suspensión provisional del futbolista, una decisión que representa un inconveniente para el cuerpo técnico, que pierde a uno de sus defensores en un momento en el que el calendario empieza a exigir partidos de alta exigencia.

PUBLICIDAD

Precisamente, el siguiente desafío será frente a Atlético Nacional, uno de los rivales directos en la lucha por los primeros lugares del campeonato. El encuentro fue reprogramado y finalmente se disputará el domingo 9 de agosto de 2026, a partir de las 8:15 p.m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

Inicialmente, el compromiso estaba previsto para el sábado 8 de agosto, pero las autoridades locales solicitaron modificar la programación por razones de seguridad, petición que fue aceptada por la Dimayor.

Atlético Nacional enfrenta a América de Cali el próximo domingo 9 de agosto a las 8:30 p.m. - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Próximos partidos de América de Cali

La expectativa ahora se concentra en la decisión que pueda adoptar el Comité Disciplinario durante los próximos días. En caso de que el fallo favorezca al América antes del fin de semana, Hurtado quedaría habilitado y podría integrar la convocatoria para enfrentar a Atlético Nacional. Si eso no ocurre, el entrenador deberá buscar alternativas para conformar la línea defensiva.

PUBLICIDAD

Después del compromiso ante el cuadro verdolaga, América afrontará una agenda exigente durante el resto del mes. El equipo recibirá a Fortaleza el 16 de agosto en el Pascual Guerrero, luego visitará a Independiente Santa Fe el 22 de agosto en El Campín y posteriormente volverá a jugar como local frente a Junior de Barranquilla el 26 de agosto. El cierre del mes será como visitante ante Jaguares de Córdoba, el 29 de agosto.