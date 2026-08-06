Greeicy Rendón y Mike Bahía ‘encienden’ las redes sociales con un video de una ecografía y crecen los rumores de embarazo

La publicación llegó justo mientras ambos impulsan su nuevo sencillo, así que muchos ven una señal familiar y otros creen que todo hace parte de la expectativa por el próximo lanzamiento - crédito Mike / TikTok

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La posibilidad de que Greeicy Rendón y Mike Bahía agranden su familia cobró fuerza luego de que el cantante publicara un video en TikTok en el que se observa a la artista durante una ecografía.

El registro audiovisual avivó las especulaciones sobre un posible embarazo, aunque hasta el momento ninguno de los dos cantantes lo ha confirmado oficialmente. La imagen de la ecografía, sumada a la reacción de sus seguidores, puso nuevamente en el centro de la conversación a una de las parejas más reconocidas del entretenimiento latinoamericano.

Un video que desató la ola de rumores

La publicación de Mike Bahía causó impacto inmediato en las redes sociales. En el video, compartido a través de su cuenta oficial de TikTok, se observa a Greeicy recostada mientras le realizan una ecografía, sin que el artista ofrezca mayores explicaciones. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar y muchos interpretaron la escena como la confirmación de que la pareja espera a su segundo hijo.

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Un video de Mike Bahía en TikTok mostró a Greeicy Rendón durante una ecografía y reactivó los rumores de embarazo - crédito mike TikTok

Entre los comentarios más destacados, varios usuarios manifestaron su ilusión y alegría ante la posible llegada de un nuevo miembro a la familia. Frases como “qué emoción, felicidades” o “esperando la confirmación” se multiplicaron en las publicaciones de ambos artistas. La frase que acompañó el video, “Me tiene el corazón latiendo”, también fue interpretada como una pista alusiva a un embarazo.

La historia de una pareja consolidada

Greeicy Rendón y Mike Bahía han construido una relación que suma más de 14 años y que se ha desarrollado en paralelo a su ascenso en la industria musical. Ambos artistas se conocieron cuando iniciaban sus carreras y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más seguidas por el público colombiano e internacional.

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El nacimiento de Kai, su primer hijo, se produjo en 2022 y, de acuerdo con declaraciones previas de la pareja, no fue un evento planeado. A pesar de ello, el pequeño se transformó en el motor y la principal motivación para ambos, acompañándolos en giras y presentaciones.

¿Embarazo real o estrategia musical?

Parte del público cree que el video de la ecografía forma parte de la promoción del sencillo Me tiene latiendo - crédito Captura de video / Youtube

La ausencia de una confirmación oficial ha dado pie a múltiples interpretaciones. Mientras muchos seguidores esperan el anuncio de un nuevo embarazo, otros consideran que el video podría formar parte de una campaña promocional relacionada con su más reciente sencillo, Me tiene latiendo.

La pareja suele incluir elementos de su vida personal en sus producciones audiovisuales, lo que ha llevado a algunos usuarios a especular que la ecografía podría corresponder a imágenes del embarazo de Kai o, incluso, a una escena grabada para un nuevo videoclip donde también aparecería su hijo.

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A este debate se suma el hecho de que Greeicy y Mike han estado promocionando juntos su nueva canción, que en pocos días estará disponible en plataformas digitales. La sincronía entre el lanzamiento musical y la publicación del video ha contribuido a que parte del público dude sobre la veracidad del embarazo.

Kai, el primer hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía, nació en 2022 y la pareja dijo que su llegada no fue planeada - crédito @greeicy/Instagram

Algunos fanáticos recordaron que el nacimiento de Kai también se anunció de manera sorpresiva, por lo que no descartan que la pareja esté repitiendo la fórmula de mantener el secreto hasta el último momento. Otros, en cambio, insisten en que la publicación responde a una estrategia de expectativa previa al lanzamiento de su próximo trabajo musical.

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La relación entre Greeicy Rendón y Mike Bahía ha estado marcada por colaboraciones musicales exitosas. Temas como Amantes, Esta moche, Tú y yo, y una versión especial de Si tu amor no vuelve han sido bien recibidos por el público y han consolidado a la pareja como una de las duplas más sólidas del pop latino. El intercambio constante entre su vida profesional y personal se convirtió en una característica distintiva de ambos artistas.