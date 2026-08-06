Expareja de Karina García reaccionó al nuevo look de Valentino tras comparaciones con Kris R: “Qué cosa de locos”

SMAYV, padre de Valentino, expresó en redes sociales su respaldo al nuevo look de su hijo con un mensaje de cariño y sorpresa - crédito smayv_ / Instagram

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El reciente cambio de imagen de Valentino, hijo menor de la influencer Karina García, generó una ola de reacciones en redes sociales, incluidas las de su padre, el cantante urbano SMAYV, que expresó públicamente su respaldo al nuevo estilo urbano de su hijo, en medio de comparaciones con Kris R, actual pareja de la modelo.

Desde la tarde del 5 de agosto de 2026, Valentino, hijo menor de Karina García, se volvió tendencia en redes sociales tras compartir imágenes en las que luce un nuevo peinado con trenzas y un conjunto deportivo, alejándose de su característico cabello largo y crespo.

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Este nuevo aspecto generó comentarios inmediatos, convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores, amigos y figuras públicas cercanas a la familia.

La transformación, anunciada previamente por Karina en sus plataformas sociales, se concretó cuando el menor publicó un carrusel de fotografías en Instagram. El estilo elegido, asociado al género urbano, incluyó cadenas y prendas similares a las usadas por Kris R, pareja actual de la madre del niño, lo que motivó comparaciones directas entre ambos.

Reacción de SMAYV frente a la nueva imagen de su hijo

SMAYV también compartió la publicación de Valentino en sus historias y sumó otra reacción sobre el cambio de imagen - crédito smayv_ / Instagram

Santiago Mesa, conocido en la industria musical como SMAYV y padre de Valentino, fue uno de los primeros en reaccionar ante la publicación. De acuerdo con lo reportado en redes y distintos portales, SMAYV dejó un mensaje en los comentarios expresando su sorpresa y cariño por el nuevo look: “Jajaja esa carita, te amo mi amor.”

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La frase, breve y afectuosa, dejó ver tanto la ternura como la aprobación ante la decisión de su hijo. De igual modo, compartió la publicación en sus historias y agregó “Qué cosa de locos”.

Aunque parte del debate digital giró en torno a la supuesta inspiración de Kris R en el cambio de imagen, varios usuarios resaltaron que el propio SMAYV, que también cultiva un estilo urbano por su carrera musical, podría haber influido en la elección de Valentino. A pesar de las comparaciones, el artista evitó referirse directamente a la relación entre su hijo y la pareja de la paisa, mostrando una actitud positiva y sin dar espacio a polémicas familiares.

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El entorno opina: amigos y familiares reaccionan

La publicación de Valentino provocó reacciones inmediatas entre amigos y conocidos de la familia. Figuras como Yaya Muñoz comentaron mensajes de apoyo, destacando la autenticidad del menor: “Qué es esta belleza”, mientras que Valentino Lázaro sumó un tono humorístico: “Vale se las va a quitar para rascarse”.

Karina García dijo que sintió nostalgia por el fin de la etapa de crespos de Valentino, aunque acompañó su decisión de hacerse trenzas - crédito valentinnobaby / Instagram

Por su parte, Karina García mostró sentimientos encontrados respecto al cambio. En mensajes previos a la publicación de las fotos, la modelo mostró su nostalgia por el fin de la etapa de crespos de su hijo.

“Él me pidió quitarse ya el cabello, pero si es por mí, nunca se los quitaría”, expresó García en una de sus publicaciones, y añadió: “Mi niño, por fin le hicimos las trenzas antes de despedirse de sus crespos. Ay, no, me duele el corazoncito”.

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El revuelo en redes llevó a que Kris R también se pronunciara en las plataformas digitales. El cantante urbano dejó un comentario en la publicación de Valentino, manifestando su sorpresa y aprobación: “Velo velooo el Valen”.

La interacción evidencia la cercanía que ha construido con el menor y refuerza la percepción de un entorno familiar abierto y participativo, donde las decisiones personales de los hijos cuentan con espacio para la expresión individual.

Karina García espera su tercer hijo y Kris R se estrena como papá - crédito Karina García / Instagram

La reacción positiva de SMAYV y Kris R frente a la elección de Valentino permite observar un modelo de convivencia donde las diferencias y los vínculos previos no se transforman en conflicto, sino en acompañamiento. Tanto la opinión de la madre como la de las figuras paternas y allegados refuerzan la imagen de una familia que acompaña los procesos de crecimiento y cambio de sus hijos, aun bajo el escrutinio de las redes sociales.

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