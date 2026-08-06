Colombia sumó siete nuevas medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: así será la jornada del 6 de agosto

La delegación colombiana de squash en mixto y femenino ganó la medalla de oro para el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Centro Caribe Sports

Guardar

La delegación colombiana vivió una de sus jornadas más productivas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar siete nuevas medallas de oro y ampliar su cosecha en diferentes disciplinas.

La actuación nacional estuvo marcada por títulos en natación artística, squash, atletismo, levantamiento de pesas y otras competencias, además de una importante cantidad de preseas de plata y bronce que consolidaron a Colombia entre las delegaciones más destacadas del certamen.

Uno de los nombres propios del día fue el de Gustavo Sánchez, quien se convirtió en la gran figura de la natación artística al imponerse en la final del solo técnico masculino. El colombiano obtuvo una puntuación de 227.6908 para superar al mexicano Diego Villalobos (223.8658) y al guatemalteco Kevin García (171.4159), entregándole al país el primer oro de la disciplina.

PUBLICIDAD

La natación artística había comenzado la jornada con la medalla de plata de Emily Minante en el solo técnico femenino. La colombiana sumó 225.6617 puntos, resultado de 136.2617 en elementos y 89.4000 en impresión artística, quedando únicamente por detrás de la mexicana Camila Argumedo.

Más tarde, el equipo técnico mixto integrado por Sara Castañeda, Melisa Ceballos, Tatiana Tobón, Gustavo Sánchez, Emily Minante, Isabella Franco, Laura Rodríguez y Juliana Pacheco consiguió otra medalla de plata con 235.3117 puntos, solo superado por México.

Las medallas del levantamiento de pesas

El levantamiento de pesas también entregó resultados destacados para la delegación nacional. Duván Ferrer inició su participación con una destacada actuación al registrar 123 kilogramos en el arranque, la mejor marca de la competencia, y completar 146 kilogramos en el envión para subir al podio. Posteriormente, Héctor García se quedó con el oro en el arranque tras levantar 130 kilogramos en su primer intento, imponiéndose sobre sus principales rivales.

PUBLICIDAD

En el squash llegó otra de las alegrías para Colombia. La dupla conformada por Juan Camilo Vargas y Matías Knudsen derrotó a Guatemala con parciales de 11-5 y 11-9 para conquistar la primera medalla de oro colombiana en esta disciplina durante los Juegos.

El atletismo también dejó celebraciones. María Fernanda Murillo ganó la prueba de los 100 metros con vallas después de una destacada carrera, mientras que Jhon Paredes obtuvo la medalla de bronce en los 110 metros con vallas al finalizar en la tercera posición.

La gimnasia artística aportó tres nuevas preseas de plata. Camilo Vera subió dos veces al podio tras finalizar segundo en suelo con 13.750 puntos y repetir la posición en caballo con arzones con una calificación de 13.250. A su vez, Ángel Barajas consiguió la medalla de plata en anillas con una puntuación de 13.450, completando una jornada positiva para el equipo colombiano.

PUBLICIDAD

En el canotaje también hubo presencia nacional en el podio. Manuela Gómez y Madison Velásquez obtuvieron la plata en la prueba C2 500 metros femenino con un tiempo de 1:59.68, mientras que Daniel Pacheco y Cristian Ávila lograron el bronce en la modalidad masculina al registrar 1:45.01.

Otra disciplina que comenzó con resultados favorables fue el karate. Colombia sumó cuatro medallas durante la primera jornada de competencias en las modalidades de kata y kumite, confirmando el buen rendimiento de sus representantes en el inicio del torneo.

Con esta producción de medallas, Colombia completó una jornada en la que añadió siete títulos al medallero general y fortaleció sus aspiraciones de mantenerse en los primeros lugares de la clasificación continental.

PUBLICIDAD

Jornada del 6 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La actividad continuará este jueves 6 de agosto con una programación cargada de finales y competencias decisivas. El principal atractivo será la final del torneo de fútbol femenino, en la que Colombia enfrentará a México por la medalla de oro desde las 7:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Cibao.

Además, los Juegos tendrán el esperado estreno de los E-Sports con las primeras rondas de eFootball (9:00 a.m.), League of Legends (2:00 p.m.) y Street Fighter 6 (6:00 p.m.). Paralelamente continuarán las pruebas de atletismo, balonmano femenino, boxeo, béisbol, canotaje de velocidad, ecuestre, esgrima, gimnasia artística, halterofilia, karate, natación artística, netball, pentatlón moderno, softbol masculino, squash, tenis de mesa, tiro, vela y voleibol femenino, en una jornada que ofrecerá nuevas oportunidades para que la delegación colombiana siga ampliando su cosecha de medallas en Santo Domingo 2026.

PUBLICIDAD

La delegación colombiana de boxeo no ha conseguido medallas para el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en esta foto se enfrentaba al representante de Cuba - crédito Centro Caribe Sports

La selección Colombia femenina disputará la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2027, en búsqueda por la medalla de oro - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Emily Minante abrió el medallero nacional en el deporte que combina la técnica, expresión, gimnasia y resistencia. La colombiana fue segunda en la modalidad de Solo Técnico Femenino - crédito Centro Caribe Sports