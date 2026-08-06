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Luisa Fernanda W mostró el avance de su piel tras decidir borrarse los tatuajes: “Superduro”

En su más reciente actualización, la ‘influencer’ contó que uno de sus diseños se ha resistido más al tratamiento y se convirtió en uno de los detalles más comentados por sus seguidores

La influencer Luisa Fernanda W inició el proceso de eliminar varios de sus tatuajes, incluyendo uno dedicado a su expareja Fabio Legarda, y compartió con sus seguidores que esta decisión responde tanto a un motivo espiritual como a la necesidad de cerrar etapas del pasado - crédito luisafernandaw / Instagram

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Luisa Fernanda W mostró a través de sus redes sociales cómo avanza el proceso de eliminación de sus tatuajes, una decisión que marca una nueva etapa en su vida.

La creadora de contenido, reconocida en Colombia y el mundo hispanohablante, decidió borrar varios de los diseños que tuvo durante años, algunos de ellos vinculados a momentos personales de gran intensidad, como el homenaje a su expareja, el fallecido cantante Fabio Legarda.

La noticia, difundida inicialmente por la propia influencer, generó debate y atención mediática en los últimos meses. Esta decisión no solo implica un cambio en su imagen, sino que responde a una transformación espiritual que la empresaria antioqueña compartió abiertamente.

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Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W mostró en redes sociales el avance del proceso de eliminación de sus tatuajes como parte de una nueva etapa de su vida - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram

“Cerrar esta etapa y despedirme de algunos tatuajes me generó mucha nostalgia, pero en mi corazón sabía que era momento de hacerlo. Como les conté, voy a borrarme casi todos; los del cuello prefiero dejarlos para otras sesiones”, expresó la influencer, que describió este paso como una forma de dejar atrás capítulos que ya no forman parte de su presente.

El trasfondo de la decisión y el impacto en su comunidad

Desde la muerte de su novio Legarda en 2019, la vida de Luisa Fernanda W atravesó cambios radicales. Siete años después, la creadora de contenido se muestra enfocada en su familia, su contenido de estilo de vida y su relación con el cantante Pipe Bueno, con el que tiene dos hijos.

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En este contexto, la eliminación de los tatuajes representa un cierre simbólico y emocional. “No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí. La verdad le pedí a Dios mucha sabiduría y discernimiento para tomar esta decisión”, explicó en un video.

Luisa Fernanda W señaló que algunos diseños son más difíciles de remover, como el tatuaje apodado “el cerdicornio” - crédito luisafernandaw / Instagram
Luisa Fernanda W señaló que algunos diseños son más difíciles de remover, como el tatuaje apodado “el cerdicornio” - crédito luisafernandaw / Instagram

La creadora de contenido reveló que el procedimiento comenzó en mayo y que la mayoría de los tatuajes han respondido bien al tratamiento. “Van superbién”, afirmó en una actualización publicada el 5 de agosto, en la que detalló que lleva dos sesiones y ya se observan resultados notables. No obstante, algunos diseños presentan mayor dificultad, como el apodado “el cerdicornio”, al que describió como “el más duro” de remover.

Procedimiento médico y desafíos físicos

El proceso para eliminar tatuajes implica retos tanto físicos como emocionales. Según la información recopilada por Mayo Clinic, el método más utilizado es el láser, concretamente los dispositivos Q-switched, que fragmentan la tinta en partículas diminutas.

Luisa Fernanda W relató que el dolor durante las sesiones es intenso, comparándolo con “un latigazo caliente, un quemón impresionante”. A pesar del malestar, la influencer expresó que el trasfondo emocional de su decisión es mucho más relevante que el dolor físico.

Antes de iniciar el procedimiento, la empresaria debió realizarse una prueba médica para descartar un posible embarazo, un requisito habitual en este tipo de tratamientos con láser. Una vez confirmado el resultado negativo, pudo iniciar las sesiones.

Las críticas de los seguidores no tardaron en llegar cuando Luisa Fernanda W reveló que comenzó a borrar varios de sus tatuajes, incluido uno en honor a Fabio Legarda. La influencer respondió que su decisión es personal y espiritual, asegurando: “Yo me quedo sorprendida de cómo las personas a veces critican el proceso de otras” - crítica luisafernandaw / Instagram

La mayoría de los tatuajes requieren varias intervenciones para lograr una eliminación completa, y algunos colores pueden ser más resistentes que otros. Además, el procedimiento conlleva riesgos como hinchazón, ampollas o posibles cicatrices, y no siempre es posible borrar el diseño por completo.

Reacciones y críticas en redes sociales

Algunos seguidores aplaudieron su determinación y la felicitaron por alinearse con una imagen más acorde a su nueva etapa familiar junto a Pipe Bueno. Otros, en cambio, lamentaron la eliminación del tatuaje dedicado a Legarda, considerando que se trataba de un homenaje significativo al artista fallecido.

Ante la ola de comentarios negativos, la creadora de contenido defendió su decisión como parte de un pacto personal con Dios, subrayando que nunca ha juzgado a quienes eligen tatuarse. “Uno de los compromisos que tenía con Dios era borrarme los tatuajes. Yo respeto en lo que usted crea o no crea, yo en mis publicaciones nunca he dicho que tatuarse sea una falta de Dios”.

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