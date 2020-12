Las fotos con las que Chichila Navia, esposa de Santiago Alarcón, deslumbró en Instagram

Chichila Navia, la actriz de Pa’ quererte, novela de RCN y quien comparte su vida junto a Santiago Alarcón, publicó a través de Instagram cómo está pasando en Medellín las festividades decembrinas junto a su familia y aprovechando la felicidad, el sol y la buena compañía, decidió publicar unas fotos en las que se ve muy feliz luciendo un bikini en la orilla de una piscina.

“Nuestro fotógrafo fue el señor mijo don esposo”, escribió Navia, para describir el momento por el que estaba pasando junto a su hija.

Solo en las primeras 18 horas de haber publicado las fotografías, la artista ya llevaba más de 104 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios con elogios de admiración. Lo anterior, porque años atrás se conoció que la Chichila sufría de sobrepeso y que estaba 25 kilos por encima del que debería tener, razón por la que tuvo que someterse a un cambio extremo en hábitos y alimentación.

Chichila Navia y su relación con Santiago Alarcón:

Santiago Alarcón y Cecilia Navia se conocieron en 1998 en una academia de actuación, allí se hicieron amigos y, como han contado en varias entrevistas, desde siempre sintieron atracción el uno por el otro. Sin embargo, Navia tenía novio, pero no fue sino que ella dejara esa relación para que Santiago la empezara a conquistar, tres años de noviazgo después, él le pidió la mano simbólicamente, pues nunca le entregó un anillo real, y dos años después oficializaron el compromiso.

Desde entonces han trabajado en varias producciones, la más reciente “Garzón Vive”, de RCN.

La pareja, que se casó en 2005 y tiene dos hijos, cumplió actualmente 14 años de matrimonio, desde siempre han sido muy abiertos con compartir cómo llevan la vida juntos, tanto que días atrás se convirtieron en tendencia luego de que en una entrevista contaran cómo fue su noche de bodas.

Aunque todo el mundo cree que la noche de bodas debe ser perfecta, para la pareja fue un evento extremo en el que el actor casi pierde la vida tras meterse en el jacuzzi.

“Ya se iba quedando dormido como entre el jacuzzi, tocó sacarlo de ahí, se estaba ahogando, tocó darle respiración boca a boca […] En ese momento no respondió mucho, pero ya después ha dado la cara y respondió muy bien después de eso, pero esa noche no fue para nada esa historia de amor que todo el mundo cuenta, no me tocó”, comentó la actriz.

Carmen Cecilia Rivera Navia nació en Pitalito, Huila, el 7 de febrero de 1980, es una actriz colombiana, conocida en el mundo artístico como Chichila Navia. Pasó su niñez en el municipio de Garzón. Interpretó a ‘Mechas’ en Oki Doki y a la esposa de Pablo Escobar en la serie de Caracol Escobar, el patrón del mal.

Vea también:

Esto le respondió el partido FARC a Willie Colón tras la ‘supuesta’ muerte de ‘Timochenko’

‘Epa Colombia’ contó que terminó con su novia porque le puso “los cachos” y reveló todos los detalles