Web del Congreso de la República fue objeto de ciberataques

Durante la jornada de movilizaciones nacionales del pasado 28 de abril, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, anunció en la Plenaria que algunos sitios de la Web institucional sufrieron ataques cibernéticos en el transcurso de la mañana.

Blanco no entró en detalles pero confirmó que hubo varios objetivos digitales de estos ataques, que finalmente “no pasó a mayores”.

En su alocución, el presidente informó sobre la marcha de dichos ataques: “Hace unos minutos fui informado por funcionarios de la parte de servicios de la Cámara de Representantes que fueron blanco de ataques en las páginas del Senado de la República y de la dirección administrativa de la cámara de representantes”.

A lo que agregó: “Esperemos no contar nosotros con esa suerte, en este momento están trabajando los ingenieros para mantener la normalidad en la virtualidad nuestra”.

Aunque los ataques no pasaron a mayores, dado las que sesiones virtuales de las diferentes comisiones no presentaron afectaciones en su servicio, lo cierto es que no son los primeros intentos de ciberterrorismo en el sector público.

Con éste se suman tres los intentos de derribar webs tanto del Gobierno como de colectividades políticas en lo que va de 2021.

En Infobae Colombia reportamos los dos anteriores, acaecidos en enero, contra la Presidencia de la República y el Partido Comunes.

Sistema digital de Casa de Nariño sufrió masivos ataques reportados desde Asia

Fueron dos los ataques, provenientes de URLS de Rusia y Ucrania. Crédito Presidencia de la República

Con un intervalo de horas, fue hackeado el sistema de seguridad de la Casa de Nariño, la residencia oficial del Presidente de la República de Colombia el pasado 19 de enero. Los ciberataques fueron detectados a las 9:00 de la mañana y otro a las 4:00 de la tarde, desde URLS de Rusia y Ucrania respectivamente.

Fue establecida una alerta por la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, que señaló que los ciberataques buscaron afectar al sistema digital de la Presidencia de la República, específicamente desde el antiguo continente.

Al ser identificadas las IPS, provenientes de Rusia y Ucrania, se convocó de urgencia un consejo de seguridad que procedió a hacer un balance de control de daños, así como establecer un análisis de riesgos con respecto a la seguridad del sistema informático.

El responsable de la Consejería para la Transformación Digital, Víctor Muñoz (actual director del DAPRE) advirtió que la residencia presidencial entraba en alerta roja por el riesgo que este tipo de ciberataques implica para la seguridad nacional.

Pese a que el riesgo fue controlado, los encargados de ciberseguridad mantienen un constante monitoreo del sistema para anticipar nuevas incursiones que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Comunes controló un intento de denegación de servicio

La colectividad de izquierda detectó una denegación de servicio, que consiste en una saturación del servidor en el que alojan su web, en momentos previos a un congreso nacional en el mismo mes del ataque a la Presidencia.

Sin embargo, el ataque no era un fenómeno aislado. De acuerdo con dirigentes de Comunes, hacía parte de un intento de sabotaje contra su web desde 2020: “desde hace meses, la página web del partido Farc ha venido siendo atacada bajo diferentes modalidades, desde distintos servidores e incluso desde varios países, de manera sistemática y cada vez más insistentemente”.

Tan solo el segundo fin de semana de enero, Comunes informó que su web había sufrido una media de 3.000 ataques por día.

Para concluir: tan solo en 2020, Colombia sufrió 7 billones de ataques digitales que van desde suplantaciones en transacciones, robo de contraseñas y ataques escalonados en webs.

