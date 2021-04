Estos son los reguetoneros que Carlos Torres usó como referente para interpretar a ‘Charly Flow’ en ‘La reina del flow’

Carlos Torres. Foto: Instagram @carlos1torres1

El pasado lunes 26 de abril regresó ‘La reina del flow’ a la pantalla chica. Todas las noches por Caracol Televisión se emite la segunda temporada de la serie que ganó un Emmy Internacional y, de este modo, tenemos de regreso a recordados personajes como ‘Charly Flow’, interpretado por el actor Carlos Torres.

Es de recordar que, dentro de la historia ‘Charly Flow’ es un cantante urbano. En ese orden de ideas, ¿a qué reguetoneros tuvo como referencia Carlos Torres para encarnar al personaje? Pues bien, en diálogo con el portal Kienyke.com el actor aseguró que se fijó especialmente en los cantantes urbanos colombianos para construir la jerga, apariencia y forma moverse del personaje.

“En mi caso personal tuve muchos referentes. Digamos que durante el rodaje vivía actualizado con todo lo que estaba pasando con la mayoría de los artistas del genero urbano, especialmente los colombianos como J Balvin, Maluma, Piso 21, Reykon, etc. Vivía como pendiente de sus vidas, sus redes sociales, sobre todo para tratar de entrar un poco en esa jerga de ellos, en ese flow que manejan, en ese modo de vestir, ese modo de expresarse”.

Sin embargo, el actor aclaró que estos artistas únicamente inspiraron la forma de hablar y apariencia de ‘Charly Flow’ porque para la esencia de la construcción del personaje en sí, la cosa fue distinta.

“‘Charly’ tiene una vida única y pasa por unas situaciones que estoy seguro que ninguno de ellos ha pasado y si han pasado yo no me he enterado. ‘Charly’ pasa por una cantidad de situaciones que al momento de construir el personaje no queda más referente que tu trabajo de la mano de los directores, los libretistas y el equipo”, concluyó Torres al mencionado medio.

Aunque ‘La reina del flow 2’ se estrenó hace apenas tres días desde ya está liderando el rating nocturno de la televisión colombiana. Y en esta segunda parte de la historia, en la que ‘Charly flow’ está por el momento en la cárcel, son muchas las cosas que están por venir para el personaje.

“En esta segunda temporada tiene muchos cambios, muchos retos. Hay nuevos personajes que van a llegar algunos a complicar su vida, otros a tratar de ayudarle, de salvarlo. Va a ser este personaje que todo el tiempo va a estar enfrentándose a diferentes situaciones que lo van a tener en una línea delgada todo el tiempo”, expresó Carlos Torres el 24 de abril para La Red.

‘La reina del flow’, cuya primera temporada se estrenó 2018, ha sido un éxito rotundo desde entonces. De hecho, en 2019 se quedó con el Emmy Internacional como ‘Mejor telenovela’.

“Estoy muy orgullosa de recibir el primer Emmy Internacional para Colombia. Gracias a Caracol Televisión que es mi casa; a Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión (…) A los escritores (…) el productor ejecutivo y a todo el elenco (…) Este premio se lo quiero dedicar a mi hija, mi divina hija, quien me presentó ante el género urbano y quien es mi reina del flow”, expresó en su momento Juana Uribe, libretista de la serie, al momento de recibir la estatuilla.

‘La reina del flow’ cuenta con un elenco liderado por Carolina Ramírez, Carlos Torres, Andrés Sandoval, Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, entre otros actores. La producción es dirigida, entre otros, por Klych López, quien ha estado detrás de otros proyectos como ‘Tarde lo conocí’ y ‘La ronca de oro’.

