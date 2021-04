Esposo de Mabel Cartagena le sugirió usar OnlyFans, sin saber de qué se trataba

La presentadora y empresaria barranquillera, Mabel Cartagena, usó sus historias en Instagram para contar una divertida historia que le pasó con su esposo, el tenista argentino, Sebastián Decoud. ¿De qué se trata? Pues bien, su pareja le sugirió que se uniera a OnlyFans, sin embargo, desconocía por completo el contenido por el que es famosa la plataforma.

“Les tengo el cuento del día. Imagínense que Sebastián, ustedes saben que él me está manejando el tema de la empresa, redes sociales (...), entonces él está viendo todo el día en qué meterme, cómo meterme, videos, TikTok, no sé qué y de repente me pregunta: - Oye gorda, ¿tú sabes que es OnlyFans? para aquellos que no saben es una aplicación en la que los usuarios que quieran ver tus fotos o seguirte tienen que pagarte, pero obviamente el contenido es para mayores de edad”, expresó Cartagena.

Posteriormente, la barranquillera prefirió que una imagen hablara por ella y publicó parte de la conversación que sostuvo con su esposo sobre el tema. En ella se puede leer que Sebastián Decoud le dice que ella “debería abrir” cuenta en OnlyFans, pues “¿sabes cómo se factura ahí?”. Inmediatamente, la presentadora le responde: “Sebas, eso es para porno”, él se sorprende y ambos se ríen. “Tú mujer en esas”, concluye Mabel.

Y ahí murió el tema.

Esposo de Mabel Cartagena le sugirió usar Onlyfans sin saber para qué era

¿Qué es OnlyFans?

El Universal lo define así: “OnlyFans es un portal web a modo de servicio de suscripción de contenido. Es decir, quienes crean productos y los suben a la plataforma, pueden ganar dinero de los usuarios que pagan por ver ese contenido y se suscriben a su perfil”.

Sin embargo, aunque la plataforma se ha vuelto muy famosa por su contenido sensual y erótico, lo cierto es que también se puede encontrar “otro tipo de temas y productos como rutinas de ejercicio o recetas y tips para una alimentación sana”, agrega el citado medio.

Entre las figuras públicas colombianas que se han unido a OnlyFans están las actrices Luly Bossa y Aura Cristina Geithner, las actrices porno Amaranta Hank y Esperanza Gómez, además de la influencer Daniela Legarda, entre otras.

¿Qué ha pasado con Mabel Cartagena?

La barranquillera es recordada por haber trabajado como presentadora en el programa del Canal RCN, ‘Muy buenos días’, al lado de Jota Mario Valencia - quien murió en junio de 2019 – y Laura Acuña.

También hizo parte del programa de chismes, ‘El Lavadero’, también emitido por el Canal RCN y en el que compartió set con Graciela Torres – conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La Negra Candela’ – y el actor y presentador, Rodrigo Castro.

También incursionó en la radio con el programa ‘Voz Populi’ de Blu Radio.

Sin embargo, pese a su trayectoria, hace bastante tiempo que no se le ve a Mabel Cartagena en la pantalla. Y, en este 2021, la cartagenera dijo en sus redes sociales que no quería regresar a la televisión. “Ya voy a cumplir 10 años de haber renunciado a la televisión. Cuando nació Mateo, me fui de El Lavadero (…) yo no quiero regresar. Regresaría como para un programa en Discovery Home and Health de decoración”.

Es de mencionar que, tiene una empresa llamada ‘Mabel Cartagena Shop’, dedicada a la venta de zapatos.

