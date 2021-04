Donaciones para Leidy Cadena: la joven que perdió un ojo durante un enfrentamiento con el ESMAD

Leidy Cadena

El Paro Nacional del pasado 28 de abril dejó imágenes impactantes que circularon, por varias horas, en las redes sociales. Una de ellas fue la fotografía de Leidy Cadena, una joven que perdió la vista de uno de sus ojos luego de que un hombre perteneciente a las filas del ESMAD le disparara directamente en su cara. La joven explicó, en una trasmisión en vivo que hizo con la cuenta de Instagram de Primera Línea Col, que el parte médico fue desalentador, pues, aunque su ojo podrá ser reconstruido con fines estéticos, luego de un procedimiento quirúrgico, no podrá ver a través de él. Para ayudarla con sus gastos, se inició una ‘donatón’.

Según el relato que ofreció la joven, en la trasmisión en vivo hecha en la noche del pasado 28 de abril, ella se encontraba con su novio, y sus amigos, en el sector de Museo Nacional. Cuando se disponían a salir de la zona, Leidy y sus acompañantes se dieron cuenta que evacuar el lugar sería complicado a causa de la cantidad de manifestantes que tenían a su alrededor. En medio de la búsqueda de soluciones para movilizarse de allí, un hombre del ESMAD se les acercó para decirles que se fueran, que no podían estar ahí.

“Se tienen que ir”, les dijo el uniformado, a lo que Leidy le contestó que no podían, pues todo estaba cerrado. Cuenta la joven que, de un momento a otro, y sin percatarse, sintió que su cara empezaba a ponerse muy caliente, y empieza a sangrar. “Me mando la mano a la cara (...) la sangre es muy escandalosa. Le digo a mi novio ‘estoy ciega’. Yo no podía ver nada. De los nervios no veía nada”.

Leidy, su novio, y su amigos, en medio del pánico, caminan hasta un CAI, luego de buscar, infructuosamente, una ambulancia para ir a un hospital de urgencia. En el CAI, la mujer no recibió ayuda, por lo que tuvo que caminar más para buscar auxilio. En medio de su caminata, cuenta ella, se le atravesó a una ambulancia que pasaba por ahí. Los profesionales de la salud bajan para atenderla, le limpian su herida, y la llevan a la clínica San Ignacio.

Leidy Cadena, joven atacada por el ESMAD

En el centro médico, tras varios exámenes de valoración, los médicos le dicen que, desafortunadamente, perdería la visión, y que solo tendría la capacidad de percibir sombras.

“Me sentí atacada por el ESMAD. Yo no soy un peligro para la sociedad, soy una estudiante”, comentó Leidy que, además, insistió en la importancia de no desfallecer frente a las manifestaciones en contra del Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque, “yo solo puedo pedirles que sigan en pie de lucha. Esto no se acaba aquí. Aquí seguimos de lucha, yo perdí mi ojo, mi familia está muy triste, yo también. Sé que es un proceso duro, que me va a cambiar la vida, pero aquí seguimos en pide de lucha”.

A la trasmisión en vivo se unieron personalidades como la actriz Lina Tejeiro; el comediante, actor, e influenciador, Alejandro Riaño; los influenciadores Nicolás Arrieta, Camilo Triana y Juandy; el comediante Camilo Sánchez, integrante del proyecto de humor ‘Con Ánimo de Ofender’, entre otros personajes que mostraron su apoyo a Leidy que, además, explicó que sería sometida a una cirugía de reconstrucción en su ojo en la mañana de este jueves.

De acuerdo con lo que explicó la estudiante, el artefacto que le golpeó la cara le generó un síndrome que se llama ‘ojo estallado’, lo que lleva a que la parte reventada de su ojo genere un espacio para que su iris se salga de su lugar, situación que afecta su visión. Las donaciones para Leidy están siendo recibidas a la cuenta de Nequi 320 255 96 65, a la cuenta de DaviPlata de 305 710 11 38, o a la cuenta de ahorros de Bancolombia: 912-204542-53.





