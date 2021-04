Dani Duke habla con Andrea Valdiri sobre su relación con La Liendra

Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, y su novia, la influenciadora Dani Duke, no dejan de ser tendencia en redes por su contenido subido de tono. La pareja de influenciadores ya son reconocidos por que durante los meses de su relación amorosa han publicado en sus respectivas cuentas de las redes sociales imágenes de ellos desnudos o con poca ropa.

En las últimas horas, la influenciadora Dani Duke habló con Andrea Valdiri sobre su relación con Gómez. En esa discusión Valdiri destacó que ambos son muy diferentes, pero demuestran públicamente su amor muy seguido y resaltó que la suerte de Dani no la tiene ella con sus relaciones amorosas.

“Dani, qué es lo que te gusta de Mauro, tu novio, porque tú si que das lora con ese hombre en redes”, señaló la barranquillera. A lo que Duke respondió que ella sentía que ellos no demostraban tanto su relación en sus perfiles y que, de hecho, eran muy “privados, dentro de lo que se puede”.

La respuesta le generó risas a la barranquillera, puesto que para nadie es un secreto que la pareja suele ser tendencia en redes sociales por publicar fotos demasiado íntimas de los dos, ya han sido varias las ocasiones en que ambos se muestran desnudos ante sus seguidores y hablan sobre sus relaciones sexuales.

Sin embargo, para responder a la pregunta de Valdiri, la novia de La Liendra señaló que la admiración que ella siente por Mauricio y la forma en la que él la trata son todo para ella. “Cuando tengo pareja lo que más me importa es el respeto, la admiración y la confianza, y siento que esas tres cosas las tengo con él”.

Agregó que ella empezó a conocer a Mauricio en un proyecto en el que estuvieron hace algunos años, en ese momento empezó a admirarlo por lo disciplinado que es en su trabajo “él se levanta todos los días a las 7 de la mañana y ya sabe todo el contenido que va a hacer, es demasiado juicioso, demasiado noble”.

Luego detalló que la manera en que La Liendra la hace sentir, “él a mí me trata como si yo fuera una princesa, eso es lo que más me gusta de él”.

Andrea Valdiri señaló que en las redes sociales muchas personas comentan que no entienden como “una niña como ella, está como un niño como él. Siento que la gente piensa que ustedes son muy diferentes”.

Entonces Duke señaló que solo aquellos que la conocen de verdad saben que a ella los hombres que le gustan son los “care malosos, yo no estaría con un hombre de esos que van al club a jugar golf, no. A mí me gustan que sean de calle, además que de él aprendo mucho”. Añadió que, para ella, lo que hizo que se gustaran más era que precisamente son muy diferentes.

Entonces la bailarina barranquillera resaltó que ella entendía que “son diferentes, pero precisamente eso es lo que hace que se atraigan mutuamente. Hay química, respetos, que a mí eso no me pasa porque en el amor soy como saladita, es que me entrego a cualquiera y abro mi corazón”.

Dani destacó que ella “apenas estoy conociendo a Mauricio, por ahora, lo que conozco me encanta” y entonces Valdiri destacó que ese era su error en las relaciones, pues ella cree conocer a las personas al primer mes, pero después la sorprenden.

La Liendra, por su parte, varias veces ha coincidido con Duke en que ellos apenas están iniciando un noviazgo y, por ahora, no tienen interés en irse a vivir juntos o dar un siguiente paso en su relación, puesto que él también siente que en sus anteriores relaciones no terminó de conocer a las personas.

