Gobierno obedece, pero marchantes continúan: las reacciones a la decisión de suspender las protestas del 28 de abril

El Gobierno nacional anunció en la noche de este martes que acatará al pie de la letra la decisión del Tribunal de Cundinamarca de decretar como medida cautelar provisional el aplazamiento de las manifestaciones que se convocaron para mañana miércoles 28 de abril, junto a las del primero de mayo. Así lo confirmó esta noche el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Por medio de una alocución oficial, el funcionario leyó, en cumplimiento del numeral tercero del auto proferido esta tarde por dicha corporación “que de manera inmediata la notificación de esta providencia procedan a informar y darle publicidad en los medios de comunicación más expedito con el fin de qué los manifestantes se abstengan de realizar el día de mañana 28 de abril como el 1 de mayo manifestaciones públicas en las diferentes vías del territorio nacional”.

A su lado se encontraba el ministro de Defensa, Diego Molano, quien a su vez señaló que, “queremos también informar a todos los colombianos que nuestra fuerza pública, Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, mantienen todos los dispositivos que han sido planeados y los servicios de seguridad y vigilancia en todos los rincones del país, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos”.

Un mensaje similar profirió el secretario de Gobierno de la Alcaldía Distrital de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien señaló que la administración capitalina ya publicó el fallo en varios de sus portales. De igual forma, se lo hizo llegar a las organizaciones convocantes de 56 plantones y marchas en la ciudad.

“Es importante aclarar que la Alcaldía Mayor de Bogotá, en virtud de distintas sentencias constitucionales no otorga permisos para realizar jornadas de protesta. Sin embargo, en virtud y en cumplimiento del fallo, la solicitud realizada por el Comando Unitario de Trabajadores y las distintas centrales obreras para un permiso de una tarima y de sonido en la Plaza de Bolívar el día de mañana será negada”, agregó el funcionario.

Gómez también señaló que en caso de cualquier tipo de convocatoria que lleve a la alteración del orden público durante el próximo miércoles 28, se implementará el protocolo de diálogo de protesta social estipulado por la alcaldía de Claudia López desde su llegada al Palacio de Liévano.

Minutos después, el propio funcionario anunció a través de su cuenta de Twitter que “respetuosos del ordenamiento constitucional Bogotá no intervendrá ni disolverá ninguna protesta que se desarrolle de manera pacífica. Reiteramos nuestro llamado a que el derecho a la protesta se ejerza sin poner en riesgo la salud”.

Tanto los anuncios como la propia orden del Tribunal de Cundinamarca recibieron respuesta por parte de las centrales de obreros, que ya confirmaron que el paro se llevará a cabo a pesar de los pronunciamientos oficiales. Francisco Maltés, presidente de la CUT, por ejemplo, señaló en rueda de prensa que, “para realizar las movilizaciones y el paro de mañana está previsto en el Código Nacional de Policía que no es necesario pedir permiso a ninguna autoridad administrativa del país, esta es otra razón más para reiterar el Paro Nacional del 28 de abril”.

Sobre la intervención de la fuerza pública, Martha Alfonso, del comité ejecutivo de Fecode, manifestó que, “precisamente el fallo que hubo a favor de las organizaciones, por parte de la Corte Constitucional lo que exige precisamente al Gobierno nacional es a no utilizar ningún arma lesiva contra la vida ni que atente frente a la movilización. Por eso, hacemos un llamado a que se cumpla el derecho constitucional y que se respete la protesta popular. Estaría en contra de nuestro derecho que salieran a reprimirnos como ha pasado en otras ocasiones cuando se tiene que garantizar esta situación de movilización y lucha en las calles”.

“Queremos hacerle un llamado a todos los alcaldes del país para que se abstengan de sacar el Esmad a las calles”, agregó Maltés.

Por su parte, Percy Olaya, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, advirtió que el auto es una prima judicial en la que arrecia la intimidación en contra de la marcha, pues “hoy 233 trabajadores del Tribunal votaron a favor del paro y solamente hubo 13 votos en contra. Justamente, ahora estamos pendientes de una reunión con Asonal Judicial porque los jueces mañana van a estar en paro, por ejemplo”.

Por último, se refirió a las preocupaciones de un incremento en contagios que le dan sustento a la decisión del Tribunal de Cundinamarca, asegurando que existe un protocolo invitando a las personas con comorbilidades, mayores de 60 años, a no participar en las marchas. En ese sentido, estarán haciendo monitoreos apoyados por personal de salud, que también participará, y repartiendo tapabocas a quien no lo tenga. Quienes no cumplan con esos requerimientos, no podrán participar de la movilización.

