Muriel vuelve a ser comparado con el ‘fenómeno’ Ronaldo

Luis Fernando Muriel vive una temporada de ensueño con el Atalanta. Además de ser el goleador del equipo en la Serie A (19 tantos), acumula ocho asistencias y deleita a la fanaticada con sus regates partidos tras partido. Tanto es así que cada que juega recibe elogios no solo de la prensa, sino de exjugadores italianos que reconocen sus virtudes con el balón.

Tras su más reciente actuación, en el 5-0 del Atalanta contra el Bologna, en el que aportó un gol y una asistencia de taquito, el exfutbolista italiano Christian Vieri, que jugó como delantero en la selección Italia, comparó al Muriel con Ronaldo, el ‘Fenómeno’ brasileño.

En Bobo Tv, Vieri, quien vistió la camiseta del Atalanta, afirmó:

“Luis Fernando Muriel hizo dos o tres tiros impresionantes con el Bologna, una vez más me pareció a Ronaldo, el ‘Fenómeno’. Tiene cosas por momentos de un segundo, pero lo digo en serio. ¿Exagerado? Lo he dicho durante años y también conozco hasta el pelo de Ronaldo, realmente me recuerda a él”.