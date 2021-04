Gustavo Petro tildó de “hipocresía” la solicitud de Claudia López de aplazar el paro del 28A

Gustavo Petro y Claudia López. Foto: Colprensa.

Pese a que las autoridades sanitarias, desde el Ministerio de Salud y los mandatarios locales, han solicitado suspender las manifestaciones debido a que se afronta el tercer pico de la pandemia y se deben evitar las aglomeraciones; los promotores del Paro del 28 de abril se mantienen firmes en tomarse las calles el próximo miércoles.

Diversas organizaciones sociales, sindicales y representantes de gremios, por medio de una rueda de prensa virtual, aseguraron que la manifestación se realizará de manera descentralizada y buscando evitar las aglomeraciones, pero se hará.

Respecto a la solicitud de aplazar la manifestación, el senador Gustavo Petro quien criticó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien invitó a suspender las actividades que puedan generar aglomeraciones, al menos durante las próximas dos semanas que se prevén como las más críticas de la pandemia de covid-19.

“Si la fuerza de trabajo va juiciosa, aglomerada, en transmilenio a trabajarle a otros y a hacerles ganancias en transmilenio, allí según la alcaldía, no hay covid, pero si esa misma fuerza de trabajo sale a protestar, el covid sí actúa. Hipocresía”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

Según el líder de la Colombia Humana, para evitar las aglomeraciones se debería considerar el retiro de su motivo, que es principalmente el rechazo a la reforma tributaria. “(¿)Que no quieren aglomeraciones de gente protestando? Entonces, es fácil: retiren la reforma tributaria”, escribió el senador.

La reacción del congresista y candidato presidencial se dio luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante la declaratoria de alerta roja en toda la ciudad, calificó como un “atentado a la vida” realizar aglomeraciones en este momento, cuando la ciudad presenta más del 90% de ocupación de camas UCI y 41.872 casos activos.

“Los dirigentes sociales y políticos que están en campaña también son parte de esta ciudad y esta sociedad y no pueden incrementar un riesgo sino ayudar a mitigarlo”, afirmó la mandataria capitalina.

López solicitó a los promotores del Paro 28A que convoquen a manifestaciones por medio de otras formas que no involucren la aglomeración de personas, como cacerolazos desde las casas, plantones virtuales, e incluso ofreció el uso de Canal Capital y las redes de la Alcaldía para enviar los mensajes de protesta.

“Les ruego a quienes están haciendo una convocatoria de protesta, que entiendo sus razones y las comparto y sé que son totalmente legítimas, lo único que les pedimos es que por estas dos semanas nos adaptemos a las difíciles circunstancias que estamos viviendo”, aseguró la mandataria.

Bogotá y la Región Central están bajo presión por este tercer pico. Agradezco a Cundinamarca su apoyo. Comercio, sector productivo, niños y jóvenes han hecho sacrificios. Entiendo a quienes quieren protestar, sus causas son legítimas, pero háganlo desde casa, sin aglomeración. pic.twitter.com/vWuuDCn3TZ — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 26, 2021

El llamado coincide con el mensaje que envió el ministro de Salud, Fernando Ruiz, durante el Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia, de este 25 de abril, donde invitó a los sectores sociales y promotores del paro a evitar las aglomeraciones.

El ministro señaló que la situación de las principales ciudades del país es crítica en cuanto a capacidad de atención médica. Además, Ruiz explicó que con la evidencia de nuevas variantes circulando en el país, las cuales son más contagiosas, las aglomeraciones podrían producir mayor nivel de contagio y por tanto, mayor número de muertes.

Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores, representantes estudiantiles y otros sectores sociales señalaron que no habrá convocatoria para el traslado de las personas a Bogotá, sin embargo se mantendrá la manifestación pacífica, civilista y bajo condiciones de bioseguridad en las diferentes ciudades.

El senador Gustavo Petro, incluso, cuestionó las medidas que tomó la mandataria capitalina para enfrentar el tercer pico de la pandemia. “Ninguna de estas medidas sirve para contener el virus. Solo han demostrado eficacia dos: Vacunación masiva o, cuarentena estricta por 14 días, para detectar casos y aislarlos. Ni Bogotá ni Colombia hacen esto porque implica que el presupuesto se gaste en la gente”, escribió.

Petro también señaló que el Paro Nacional del 28A podría volverse indefinido y propuso un mecanismo de protesta que consiste en “no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a transmilenio”, escribió.