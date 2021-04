Este municipio de Antioquia cerró sus puertas y estará en confinamiento total toda la semana. Cuál es y por qué.

Municipio de Sopetrán, Antioquia. - Alcaldía de Soperán.

La situación en el departamento de Antioquia es crítica, desde antes de que comenzara el tercer pico de la pandemia de COVID-19 esta parte del país ya comenzaba a reflejarse lo que se venía para el departamento.

En el caso del municipio de Sopetrán, ubicado en el occidente antioqueño, no dan a basto con el aumento de contagios que ha habido en los últimos días. Este municipio cuenta con un único hospital, el cual se encuentra colapsado, ya que se ha pasado el 100 % de la ocupación de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos.

Por estas razones desde la alcaldía de Sopetrán declaró el aislamiento social obligatorio, el toque de queda, el pico y cédula, la ley seca y, además, cerró sus fronteras para que no haya un aumento en contagios. Sobre la última medida, durante el confinamiento se restringirá también la entrada de vehículos y personas que van al municipio con fines turísticos, pues esta es una zona donde se alquilan fincas de recreo constantemente.

Estas medidas comenzaron a regir desde el viernes 23 de abril e irá hasta el lunes 3 de mayo, a las 5:00 a.m. y son de obligatorio cumplimiento, debido a que se recibió el aval por parte del Gobierno nacional. ”Se me está muriendo la gente en las calles y nosotros no tenemos la capacidad instalada para atender este tipo de contingencia”, informó el alcalde de Sopetrán, Diego Villa, a Teleantioquia Noticias.

Por medio de las redes sociales de la alcaldía se informó a la ciudadanía que: “En un trabajo articulado de la Secretaría de Gobierno con nuestra Policía Nacional, estamos realizando el respectivo control para asegurar el cumplimiento de las medidas decretadas para cuidar la vida y la salud de los sopetraneros. Desarrollamos, en diferentes puntos del municipio, las inspecciones respectivas para que se lleve a cabalidad la medida de movilización con su pico y cédula correspondiente. Seguimos aunando esfuerzos, durante esta contingencia, para proteger la vida de los sopetraneros. Invitamos a la comunidad a unirse y cumplir éstas medidas que salvaguardan la salud de nuestra población”.

Hasta el momento, Sopetrán ha sido el único municipio de Antioquia que entró a un confinamiento total. Además, está prohibida la realización de eventos de carácter público, la apertura de discotecas y lugares de baile, también de fiestas, celebraciones de carácter regional o cualquier otro evento que permita la aglomeración de personas.

