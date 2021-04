Yina Calderón habría publicado falso video íntimo solo para ganar seguidores

Yina Calderón habría publicado su propio video íntimo solo para ganar seguidores Fotos: Instagram de Yina Calderón

Durante el fin de semana, Yina Calderón, volvió a estar tendencia, pero esta vez por haber cruzado un límite que muchos de sus seguidores le cuestionan, en redes sociales empezó a circular un video íntimo en el que se ve a la influencer teniendo relaciones sexuales con su pareja. Sin embargo, la manera en la que se envió el video dejó a muchas personas pensando en que fue la misma Yina quien filtró las imágenes.

Según cuentan algunos cercanos a la mujer, lo hizo para ganar seguidores y también como medida para que se dejara de hablar de un supuesto robo en el que ella participó y el cual denunció Manuela Gómez, ex amiga de Calderón y quien también participó del reality Protagonistas de Novela.

A través de sus historias de Instagram, Gómez señaló que son muchas veces las que los seguidores le han preguntado qué pasó con Yina, pues hace un tiempo se les vio juntas tras solucionar los problemas del pasado. Debido a la insistencia, la también empresaria sacó de la duda a los usuarios, dejando en claro que no fue por su culpa que la amistad llegó a su fin.

“La amistad con Yina no terminó de parte mía, simplemente ella decidió terminar la amistad conmigo o alejarse por no cumplir con su palabra y no cumplirme con un negocio que teníamos... Lo que pasa es que yo soy una mujer muy muy seria para mis negocios y la parte del trato que me tocaba a mí yo la cumplí y me quedé esperando meses a que ella me cumpliera””, explicó Gómez.

Asimismo, señaló que ella es una persona responsable con los negocios que hace, contrario a lo que al parecer sucede con Yina. Según sus declaraciones Calderón le habría robado siete millones de pesos en mercancía de un trato que habían hecho para ganar seguidores en redes sociales.

A los días de estas declaraciones, Yina volvió a ser tendencia en redes por el video en el que aparece teniendo relaciones sexuales con su novio y el cual fue grabado, supuestamente, por una pareja que se encontraba en el edificio de enfrente.

Sin embargo, los comentarios y las declaraciones de conocidos de Calderón confirmaron que todo fue un montaje.

Las críticas de Nicolás Arrieta:

A través de un video, el famoso youtuber colombiano, aseguró que aunque no le gusta hablar de Yina Calderón, se ve en la obligación de hacerlo pues cree que el video que se filtró es una falta de respeto con los seguidores, “puede haber niños viendo esto”, además porque asegura que esto es una manera de llamar la atención que está muy mal por parte de la influenciadora.

“La persona que graba está muy lejos para que escuche a estas personas en su intimidad. Es como una cortina de humo por lo del robo de las barbies, que también me han mandado. De qué forma tú le pides a tu amigo que te grabe desde otro edificio. ¿Qué le dijo? ¿Te acuerdas que te preste plata? ¿Me podrías hacer un favor? Voy a estar en mi habitación con la luz prendida y la puerta abierta y tú me vas a grabar”, dijo burlándose de la situación.

En redes sociales han sido múltiples las críticas que ha recibido Calderón por la filtración de este video.

