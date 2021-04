Qué hacer si recibió un mensaje de texto para cobrar la devolución del IVA, pero no aparece como beneficiario en la página web

Desde el pasado 22 de abril, Susana Correa Borrero, directora general de Prosperidad Social, anunció que el beneficio de los 76.000 pesos para los estratos más vulnerables de Colombia ya estaba disponible para ser retirado y consultado desde la página web del programa estatal ‘La Equidad es de Todos’.

Una de las dudas que más aqueja a los beneficiarios del programa es qué sucede si les llega a su teléfono celular un mensaje de texto donde se les avisa que pueden cobrar el auxilio pero al entrar a la web devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co les sale la alerta: “El hogar no se encuentra registrado como potencial beneficiario del Programa Devolución del IVA para el (Ciclo) primer ciclo operativo del programa”, tal como se ve en la siguiente imagen:

Hogar no beneficiado del auxilio para la devolución el IVA

Ante esta inquietud, el Gobierno nacional anunció, por intermedio de Édgar Picón, director de Transferencias Monetarias Condicionadas de Prosperidad Social, que es posible que la titularidad del hogar esté a nombre de la cédula de otra persona.

En ese sentido, Picón recomendó hacer una segunda comprobación:

Es posible que usted no sea el titular del hogar. En ese caso, intente ingresando con el número de cédula de otra persona de su núcleo familiar en https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/

Prosperidad Social también recordó a los beneficiarios que la única persona autorizada para cobrar el auxilio es la titular y por eso, solicitó verificar la información antes de acercarse a un punto de pago.

Devolución del IVA - Prosperidad Social

Prosperidad Social definió los cuatro tipos de hogares que pueden consultar para saber si tiene disponible la devolución de los 76.000 pesos durante cinco ciclos cada dos meses, con el objetivo de hacerle frente a los efectos de la emergencia causada por el coronavirus, protegiendo y mejorando la capacidad de consumo.

Estos son los cuatro hogares en cuestión:

1. Registrado: Hogar potencial beneficiario del Programa Compensación del IVA que no ha sido seleccionado como beneficiario del actual ciclo operativo. Los hogares potenciales pueden llegar a ser elegidos como beneficiarios en algunos de los ciclos del Programa por el cumplimiento de los criterios de focalización. En este ciclo, el hogar no fue seleccionado, debe estar atento al siguiente ciclo

2. Beneficiario: Hogar seleccionado para recibir la Transferencia Monetaria del actual ciclo operativo del Programa Compensación del IVA. El titular del hogar debe dirigirse entre las fechas anunciadas a los puntos de cobro de SuperGiros con el documento de identidad para efectuar el cobro. Recuerda asistir oportunamente para evitar no elegibilidad por no efectuar los cobros.

3. No elegible: Hogar potencial beneficiario que no cumple con los criterios de elegibilidad por incurrir en alguna causal especifica del Programa Compensación del IVA. Prosperidad Social evidenció al menos una causal que hace su hogar no elegible como beneficiario para el correspondiente ciclo. Por favor, verificar el tipo de causal y hacer la corrección correspondiente en caso de ser necesario para retomar su estado de hogar registrado.

4. No registrado: Hogar que no hace parte de los potenciales beneficiarios del Programa Compensación del IVA en el respectivo ciclo operativo. La identificación de hogares potenciales beneficiarios del programa es un trámite de Prosperidad Social que realiza cada año para la Compensación del IVA. Para la vigencia 2021 su hogar no fue seleccionado como potencial beneficiario. No hay ningún procedimiento de inscripción para ingresar.

¿Cómo corregir, modificar o actualizar la información en caso de ser un hogar sin elegibilidad?

Si el miembro titular del hogar desea actualizar la información o corregir datos dentro del beneficio económico, Prosperidad Social habilitó un correo electrónico para poder reportar cualquier anomalía y tener los datos correctos.

Y aunque las novedades pueden ser presentadas así: de forma presencial ante el enlace municipal, por efectos de la pandemia, se habilitó la dirección de e-mail: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co a la que los colombianos podrán escribir con el asunto: “NOVEDADES COMPENSACIÓN IVA” sus datos a rectificar.

Las causales para escribir al correo electrónico son:

1. Indicios de fallecimiento de la persona titular del hogar Corrección: Cambio de titular para hogares no unipersonales. Formato novedad y anexos.

2. Inconsistencias en el documento de identidad de la persona titular del hogar Corrección: Corrección o actualización en la identificación de los integrantes del hogar. Formato novedad y anexos.

3. Duplicidad de los registros de los hogares en el sistema de información del Programa o en las bases de focalización Corrección: Corrección de cabeza de familia y parentescos de los integrantes del hogar. Formato de novedad y anexos.

4. No cobro de la transferencia por tres o más ciclos operativos consecutivos.

5. Por verificación de condiciones socioeconómicas del hogar: Corrección: Cambio o corrección de datos de contacto del titular. Reporte de información sin Formato.

6. Solicitud voluntaria del hogar de no continuar en el programa

