“Los que más tienen, que aporten un poquito más”, Iván Duque insiste en la reforma tributaria para Colombia

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

De cara a la controversia política-económica que enfrenta Colombia por la reforma tributaria que el presidente Iván Duque presentó para el país, el primer mandatario rompió el silencio sobre el tema y, en diálogo con la revista Semana, aseguró que aunque el Congreso, la opinión pública y la ciudadanía se opongan a lo que él llama “Ley de Solidaridad Sostenible”, él seguirá avante con su proyecto que “beneficiará al país”.

De nuevo, Duque dijo que la reforma que él, junto a su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla plantean para Colombia beneficiará a los más vulnerables. Además, calificó como “bomba de tiempo” su proyecto, el cual quiere dejar aprobado antes de que llegue un nuevo inquilino a la Casa de Nariño.

De acuerdo con lo que dijo el presidente, los principales causantes de esta reforma son los ‘auxilios’ que su gobierno entregó a los más pobres de Colombia como el ingreso solidario, el auxilio a las nóminas de las empresas, entre otros.

A las constantes críticas que ha recibido no solo el jefe de Estado, sino también los componentes de su reforma, Duque aseguró que al aprobar dicho proyecto logrará que más de 5 millones de colombianos sigan con el ingreso solidario, entre otros programas del Gobierno.

Una de las críticas que ha recibido el gobierno Duque es que esta reforma ataca directamente a la clase media colombiana. El presidente calificó dicha premisa como falsa y lo que busca es que “los que más tienen aporten un poquito más para salir de la peor tempestad que ha vivido la humanidad”, expresó el presidente a Semana.

También, Iván Duque asegura que no le importan los ataques políticos, sino que, por el contrario, él quiere imponer la reforma “pensando en Colombia”. Además, se refirió, otra vez, al IVA que recibirá la canasta básica de las familias del país, justificó lo dicho por su viceministro de Hacienda y reiteró que “los alimentos básicos de consumo no se tocan, por la coyuntura”.

En la foto: Presidente de Colombia Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. (Colprensa-Sergio Acero)

Igualmente, dice que si en el Congreso no le aprueban la reforma, él seguirá dialogando hasta lograr ‘luz verde’ para su implementación en el país. Sobre la oposición a la reforma tributaria por parte de Germán Vargas, jefe de Cambio Radical y César Gaviria, líder del Partido Liberal, Duque aseguró que intentará convencerlos con otras estrategias y destacó los proyectos que su gobierno ha sacado adelante con esas colectividades.

Aunque dijo que intentará construir con los políticos mencionados, el presidente asegura que no irá con “mermelada” para lograr que los congresistas de esos partidos aprueben la reforma. Según Duque, son los congresistas los que “enriquecen, quitan, ponen, sugieren” en la reforma tributaria.

Por otro lado, Duque aseguró no estar de acuerdo con que se grave con IVA los servicios funerarios de Colombia, pero no descartó que se les quite dicho impuesto. “(...) Los servicios funerarios no deberían tener IVA”. Sobre los colombianos que tendrán que pagar renta, el mandatario aseguró que:

“Realmente las personas empezarían a pagar, y poquito, a partir de prácticamente 4.400.000 pesos, y no 2.600.000 pesos. (...) Colombia es de las pocas naciones donde se empieza a pagar renta a partir de ingresos más altos”, Duque en Semana.

Sobre los congresistas del partido con el que llegó al poder, el Centro Democrático, que lidera naturalmente su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de Estado aseguró que muchas veces “se dejan llevar por la fogosidad” cuando legislan.

En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Cuando le preguntaron si quería escuchar algunos trinos de Uribe donde ‘regaña’ al Gobierno por la tributaria, no quiso oírlos y aseguró que no lee lo que los demás publican en dicha red social.

Sobre el pago de impuestos por parte de las iglesias, el presidente aseguró que estas no son “un negocio” y di a entender que no apoya esta propuesta: “Yo creo que el régimen como está, está bien”, sentenció.

El próximo 28 de abril habrán manifestaciones contra el Gobierno, Duque dijo no oponerse, pero espera que no sean protestas sesgadas.

“Las aglomeraciones son un factor que acelera el virus. Ojalá no estemos promoviendo situaciones que después tengamos que lamentar”, Iván Duque sobre las protestas en Colombia.

Apartes más adelante, el presidente reveló que lloró cuando decretó el confinamiento obligatorio en abril de 2020 para contener la cuarentena en Colombia. Además, dijo que cuando inicie la etapa 3 de vacunación en el país, él se inoculará contra el covid.

Finalmente, cuestionó a Iván Márquez, Jesús Santrich y no desvirtuó lo dicho por la canciller Claudia Blum, cuando se despachó contra el acuerdo de paz. Termino diciendo que respeta los resultados de las elecciones en Ecuador y Perú y exhortó al Congreso del país a evaluar acertadamente la reforma tributaria.