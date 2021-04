Un mapa es la más reciente pista que podría dar con el paradero de Sara Sofía

Nilsón Díaz, exnovio de mamá de Sara Sofia Galván. Fotos: archivo y Policía.

El caso de Sara Sofía Galván, la menor que desapareció sin rastro alguno desde enero de este año, tiene estremecido al país. Desde hace casi un mes la búsqueda ha llevado a muchos lados, incluso fuera de Bogotá, donde vivía. Uno de los testimonios sobre su posible paradero lo ha venido dando Nilson Díaz, su padrastro, quien recientemente le entregó a la Fiscalía General de la Nación un mapa dibujado en una libreta indicando el lugar donde, asegura, habría dejado el cuerpo de la menor, conoció RCN.

El hombre le dijo a las autoridades que el cuerpo está entre los barrios Class Roma y Palenque, en la localidad de Kennedy, detallándolo en un dicho gráfico y especificó cómo envolvió el cuerpo de Sara Sofia: en un bulto de fibra de color blanco, una cobija azul y una ropa blanca amarrada con cordón café. El dibujo se hizo desde la cárcel La Picota, donde está recluido.

Previamente el hombre había dicho que tras la muerte de la menor, de la cual sería responsable la madre, había envuelto el cuerpo en un costal y luego lanzado al río Tunjuelito, pero en el sitio, aunque apareció dicho costal, no había cuerpo alguno.

Noticias RCN también divulgó un testimonio brindado por Carolina Galván, madre de la niña, a los investigadores de la Fiscalía General este 31 de marzo. De acuerdo con el relato de Galván, Nilson Díaz, su pareja sentimental, es el responsable de la muerte de la niña, en eventos aún por determinar ocurridos el 27 de enero de 2021 y de haber lanzado el cuerpo sin vida de la niña a un caño.

En el relato de Carolina abundan detalles sobre cómo ambos fueron indiferentes con los síntomas de la niña y, posterior a su deceso, mintieron para obtener el bono alimenticio que brindaba el jardín al que la niña asistía.

Galván, quien ejercía la prostitución, habría salido a trabajar el 27 de enero, pero al no conseguir clientes, regresó a su casa y encontró a la niña durmiendo, por lo que procedió a descansar. Pero dos horas después, el hombre la despertó: “A las seis de la tarde Nilson se para a mirar la niña, cuando él manda a los niños para la sala y me llama: ‘¡Caro, venga! Cuando yo veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces, yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó”.

La madre de Sara Sofía informó que el hombre se encargó del cuerpo de su hija, luego de dejarla en su cama por un tiempo: “La dejamos como media hora ahí y al rato Nilson coge una cobija azul oscura. Nilson envolvió la niña toda de pies a cabeza y la metió en un costal blanco de fibra blanco y la dejó en la sala”.

Con el fin de agilizar el proceso, la familia de la niña anunció este 18 de abril que entregará 10 millones de pesos como recompensa a quien entregue “información contundente” que permita encontrarla.

El dinero fue recolectado entre familiares y amigos de Sara que desde finales de enero de este año, cuando desapareció la niña, iniciaron su búsqueda. De hecho, su tía, Xiomara Galván, llegó a Bucaramanga (Santander) el 15 de abril para hablar con diferentes personas que aseguran haber visto a su sobrina en la capital santandereana. Así mismo, adelanta una campaña para encontrar a la menor, que incluye entregar volantes en las calles.

