Como si no hubiera un virus: lleno total en concierto de Karol G en Miami

Durante el último año, al rededor del mundo la industrial musical detuvo sus eventos en vivo, tuvieron que ajustarse, al igual que muchos otros sectores, a la virtualidad, razón por la que los artistas decidieron pasar sus conciertos a la red y convocar a sus seguidores a través de dispositivos tecnológicos. Tal vez una de las cosas que más extrañan los seguidores de los cantante es disfrutar de sus canciones en un concierto en vivo, mientras bailan y cantan sus sencillos.

Es el caso de muchos seguidores de la cantante paisa Karol G, quien durante la pandemia ha lanzado éxitos musicales que sus seguidores lamentan no poder disfrutar en conciertos o discotecas, por lo menos no de manera legal. Canciones como Tusa, Bichota y El Makinón se han convertido en éxitos recientes de la colombiana, pero hasta el día de ayer, jueves 22 de abril, Karol G no había tenido la oportunidad de cantar estas canciones en vivo y frente a cientos de personas.

Pero eso cambió en Miami este jueves, tal y como se evidenció en las historias de Instagram de la cantante. Por primera vez, Karol G cantó en vivo esas canciones y escuchó a cientos de sus seguidores corear “pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta”.

La paisa de 30 años actualmente se encuentra promocionando su más reciente trabajo musical, llamado KG0516, razón por la que ofreció este concierto en Miami; sin embargo, ha sido criticada en redes sociales porque en el lugar se ve a cientos de personas sin distanciamiento ni tapabocas.

Karol G se presentó en la noche del jueves 22 de abril en el popular club de Miami Beach LIV con un lleno total, el cual fue abierto recientemente tras la relajación de las medidas en Miami y tuvo un gran éxito con la presentación de la colombiana.

En cuanto se anunció la presentación de la colombiana en Miami, las boletas se vendieron en seguida, así lo mostraron algunos seguidores que subieron capturas de pantalla del ‘sold out’ para el concierto. Además, los mismos seguidores de la colombiana detallan que para ingresar al concierto, las personas ya debían haber recibido la vacuna contra el coronavirus y señalan que fueron cerca de 200 personas las que asistieron, pero esto corresponde a información no oficial.

Lo cierto es que la gran mayoría de los comentarios en las redes sociales con respecto a la presentación de la Bichota se dividen entre quienes envidian a todos los que pudieron ‘perrear hasta el suelo’ las canciones de la artista y quienes critican que en los videos no se vea ni una sola persona usando tapabocas o manteniendo el distanciamiento.

Estas fueron algunas reacciones de los seguidores de Karol G al ver que estaba en concierto en Miami:

Ese party que Karol G canto ayer en MIAMI , estaba expoltaoo’ 🥵 — Gret☆ (@GretchenPaola) April 23, 2021

Karol G dando un mini concierto allá en Miami es algo de locos.. — Rory Jose R. Garcia (@RoryR04) April 23, 2021

Acabo de ver una historia de karol g y ya está haciendo conciertos en miami😱😱😱 todos están sin mascarilla y pegados 😱😱😱😱 me hace recordar al 2019 😫😫😫 — PisanZapra 💜 (@lusan0298) April 23, 2021

Vi el story de Karol G y parece que en Miami ya no hay Covid-19. 🙏🏼🙏🏼 — 𝕛𝕒𝕤𝕤𝕚𝕖𝕝🌴 (@jassielmbaez) April 23, 2021

Chamo yo quería ir al concierto de Karol G pero llego a Miami y todo el mundo enfermo😭😭😭😭 — Gigi (@Ginette14) April 23, 2021

Acá viendo como los que se fueron a vacunar a Miami están rumbeando con Karol G 🥲 — Isa (@bellasairazitro) April 23, 2021

En Miami, Florida, actualmente, las medidas para prevenir el contagio de coronavirus se han relajado por el avance de la vacunación. Por esta razón, la apertura para realizar conciertos y espectáculos en vivo ya es toda una realidad y la cantante colombiana fue una de las primeras en aprovechar el momento, aunque para muchos la decisión de llenar el recinto no es la mejor idea.

Por otro lado, otra razón por la que los seguidores de Karol G están emocionados es porque, en su paso por Miami y su presentación en los Latin American Music Awards, donde la colombiana fue la segunda más galardonada de la noche con tres trofeos por su éxito Tusa, que obtuvo Sencillo del año, Canción favorita - urbano y Colaboración favorita.

Además, porque las cámaras la captaron junto a su colega y compatriota Maluma en un restaurante de Miami:

Maluma y Karol G fueron vistos ayer juntos en un restaurante de miami. pic.twitter.com/fbJAcvdbTX — Karol G Access (@KaroIgAccess) April 18, 2021

