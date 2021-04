Las sensuales fotos con las que Meli celebró su victoria en el ‘Desafio a Muerte’

Tiffany Melissa Chalare Rengifo ‘Meli’, participante del Desafío The Box. Foto: prensa Caracol Tv

Este jueves en el ‘Desafio The Box’, una concursante de Omega y tres de Alpha se enfrentaron en una prueba ‘a muerte’ donde resultó eliminada Lau al llegar de última, sin embargo, Meli, Sonia y Cami lograron seguir en la competencia y tras eso, la caleña decidió compartir unas fotos muy sensuales en cuenta de Instagram que la llenaron de elogios.

Tiffany Melissa Chalare Rengifo, de 28 años, compartió en su cuenta de Instagram dos fotos donde celebró que no haya quedado fuera de la competencia después de enfrentar una de las pruebas más exigentes, hasta ahora, de la competencia de Caracol Televisión. En la primera se ve a Chalare en un brasier negro y blanco de encaje sentada en un tronco de madera con un chal peludo, además de logra ver un tatuaje que tiene en su costilla izquierda.

“Nos salvamos de la temida muerte! Meli sigue en competencia y estará muy feliz de recibir tanto amor, tantos mensajes de todos ustedes! Una verdadera luchadora no es la que siempre gana, sino la que a pesar de sus derrotas nunca se rinde ❤️⚡️”, escribió su equipo en la cuenta.

En otra foto celebraron que la valluna hubiera llegado a los 100.000 seguidores en Instagram, una cifra bastante alta y que puede traerle muchos beneficios económicos una vez salga o termine su paso por la competencia. “Ya somos 💯 mil seguidores! Gracias a todos ustedes, por su energía, sus mensajes, sus videos, su cariño, de verdad que brutal saber que Meli cuenta con personas tan maravillosas!”. En esta instantánea, la integrante del equipo Omega está sobre unas escaleras luciendo sus ya conocidos abdominales.

Meli fue parte del equipo Ganma, sin embargo en la anterior duelo de capitanas no ganó y tuvo que desintegrar su equipo, por lo que terminó en el Omega junto con Morales y ‘Acho’. En episodios anteriores, Meli abrió su corazón y decidió revelar el gran amor que mantiene vivo cada día y el cual la espera cuando salga del Desafío ‘The Box’.

“Nos conocimos en septiembre de 2020. Los dos vivíamos en la misma unidad, pero cada uno con su pareja. Sin embargo, no nos conocíamos. Después de distanciarnos y terminar cada uno con su relación, vino el acercamiento entre los dos”, relató Meli.

De acuerdo con la competidora del equipo Omega, él viene de una relación larga y tormentosa y ella también. Precisamente, fue ese sinsabor que les dejó el amor, el cual los logró unir a los dos. “Veníamos aburridos del amor y sin querer nada con nadie. Pero nos fuimos enredando hasta que ya nos hicimos novios. Tenemos unos planes super grandes, estamos muy bien”, expresó la desafiante.

Sin embargo, su participación en el Desafío ‘The Box’ no solo pone a prueba su condición y resistencia, sino también el gran amor, pues, según detalló, esta experiencia le servirá a su relación para entender si es lo suficientemente fuerte.

“Cuando me vine para el Desafío, él me dijo que por qué nos casáramos antes, pero yo le dije que no, que esperáramos a que volviera, porque para mí esa es una prueba muy importante en una relación. Cada uno se da cuenta si la relación está fuerte o no. Lo único que me queda en este momento es confiar en él, y que él confíe en mí”, indicó Meli.

Asimismo, reveló que ya tiene un hijo de siete años, a quien adora y extraña profundamente, razón por la que no tiene planes y no se pasa por su mente tener más familia, a pesar de que su pareja sí sueña con ser papá.

