Alejandro Riaño rompe el silencio sobre supuestos subsidios millonarios que recibe del Estado

En un video que colgó a las redes sociales, el comediante Alejandro Riaño más conocido por su papel de ‘Juanpis González’ y a quien tildó de “hipócrita” una tuitera uribista al asegurar que “recibe millonarios beneficios tributarios por medio de la economía naranja”, rompió su silencio y dijo que todo se trata de información falsa.

“En días pasados se me acusó de recibir millonarios beneficios del gobierno con el gran proyecto de producción de Juanpis González, que es un personaje ficticio, no existe, no es una persona natural fue tal el alboroto que no sólo me tildaron de hipócrita por haber aplicado incentivos de la economía naranja sino de haber recibido beneficios tributarios por más de cuatro mil millones de pesos, esos son acusaciones muy graves que demuestra lo fácil que es difundir noticias falsas para acabar la integridad de una persona que incomoda a cierto sector político”, dijo el humorista.

Riaño aclaró que la productora Dynamo para la que trabajó en la realización de la serie que lleva el nombre de ‘Juanpis González’ y que será estrenada en la plataforma de Netflix, fue la que aplicó a los beneficios tributarios que otorga el Estado por cumplir todos los requisitos de la normativa.

“Yo quiero que quede muy claro, Alejandro Riaño no he recibido un solo peso de la economía naranja, ni de la ley del cine, como tampoco beneficios tributarios por parte por parte de dicho proyecto. A mí me contrataron por una productora, recibí honorarios como actor, como creativo y como dueño el personaje a quien interpreto, así que no he aplicado a ningún beneficio, ni como persona natural ni desde mi empresa”, señaló el humorista.

Así mismo, dijo que si así lo hubiera hecho de recibir subsidios del Estado eso no le impediría salir hablar mal de la economía naranja. “Respondo a estas acusaciones, porque mi bandera siempre ha sido la transparencia, la crítica y la construcción y porque quienes creen en nuestro proyecto, siempre han confiado”, comentó.

