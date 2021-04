Mandatarios regionales tienen mayor aprobación en gestión de la pandemia que Iván Duque: encuesta

Iván Duque, presidente de Colombia y Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Fotos: Colprensa.

En los resultados más recientes de la encuesta realizada por la firma Polimétrica de Cifras y Conceptos, se evidenció que la gestión de la pandemia por parte del presidente Iván Duque recibió una baja favorabilidad, comparada con la de los alcaldes y gobernadores del país.

El estudio abarcó una muestra de a 4867 personas distribuidas en las ciudades de Bogotá (621), Medellín (423), Cali (431), Barranquilla (513), Santa Marta (500), Manizales (517); Sincelejo (425), Villavicencio (508) Tunja (405) y el departamento de Cundinamarca (524).

Allí, se evidenció que el primer mandataria ocupa el puesto número 20, dentro de los mandatarios regionales en las metodologías implementadas para gestionar la pandemia en Colombia. Los mandatario atlanticenses son los que presentan los índices más elevados en cuanto a favorabilidad se refiere.

A la gobernación, Elsa Noguera cuenta con una imagen positiva del 85%, la más alta de todos los mandatarios en el país, y tan solo un 14% de desfavorabilidad. Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo tiene una imagen positiva del 81% respecto a 17% negativa.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, evidencian un desplome importante en su imagen durante el último año. En la capital del país, López, al 20 de abril del 2020, tenía una favorabilidad récord del 89%, no obstante, en el reporte más reciente este cayó hasta un 60%. En cuanto a la capital del Valle del Cauca, Ospina tenía el año anterior un 78% de imagen positiva, y ahora esta se encuentra en 36%.

Otros mandatarios resaltados en el estudio son el alcalde de Tunja, Luis Fúneme, y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quienes cierran cierran el top 5, seguidos de López en Bogotá, Carlos Marín en Manizales; el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán; Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, y el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, en el top 10.

La encuesta, realizada entre el 8 y el 16 de abril, y con el fin de “conocer la percepción de la ciudadanía frente a temas de opinión pública y de coyuntura social”, dejó ver que, respecto a la anterior recolección de datos, la alcaldesa aumentó sus niveles de desfavorabilidad entre los bogotanos pues en octubre de 2020 registró un 21%. La nueva cifra ubica a Claudia López en el sexto lugar en el ranking de favorabilidad de los alcaldes.

Sobre la imagen de Duque

Quizá uno de los datos que más llamó la atención es la desfavorabilidad del jefe de Estado, expertos aseguran que no solo la pandemia, sino también la propuesta de la reforma tributaria incidió en que los colombianos calificaran a Duque negativamente.

De acuerdo con la encuesta, la desfavorable imagen del presidente tiene una relación directamente proporcional entre la edad del grupo de encuestados: de 18 a 35 años el índice de favorabilidad tiene un promedio de apenas el 24%. Entretanto, en las personas de más de 65 años la imagen positiva del mandatario es del 48%.

Junto con el presidente Duque, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez también se ‘raja’ en los números con un 65% de imagen desfavorable y apenas un 27% de imagen positiva. En el listado sigue el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien es el que presenta un índice más alto de favorabilidad entre los encuestados, pero no alcanza a superar su desfavorabilidad: tiene un 48% de imagen negativa respecto a un 32% de positiva.

Otro punto para poner la lupa encima es el de la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones del 2022. Aquí quedan demostradas las incertidumbres de los encuestados, empezando porque apenas un 16% aseguró ya saber por quién votar para la presidencia contra un 85% que aún no se ha decidido. En cuanto a Senado y Cámara de Representantes el panorama no varía: en el primero la cifra no supera el 9%, y en el segundo es de un 8%.