La Liendra compartió con sus seguidores la costosa lista de carros que ha tenido en los últimos tres años

Mauricio Gómez, influenciador paisa mejor conocido como La Liendra.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, en Internet, mostró la costosa camioneta que tiene en la actualidad, y habló que los demás automóviles que ha tenido antes de ella. El influenciador paisa habló de cada uno de sus antiguos carros, de lo que le costó cada uno, y de lo que vivió con ellos en diferentes épocas de su vida.

Comenzó relatando que aunque ya no suele conducir, y le “ha perdido la goma al carro”, tiene una camioneta que, por razones de seguridad, no suele mostrar. “Con ustedes mi bebé”, dijo Mauricio mientras su acompañante dirigía la cámara hacia el automotor. La camioneta, según contó la liendra, es su actual automóvil, y estaba a punto de enviarla a pintar para cuando grabó las historias en las que la expuso.

De acuerdo con lo que le relató a sus seguidores, la camioneta es el cuarto carro que tiene pues, el primero, lo tuvo hace tres años, y se trato de un Hyundai i25, de 27 millones de pesos, con el que duró tan solo cuatro meses. Luego de este, compró un Ford Fusion avalado, en ese entonces, en 49 millones de pesos, sin embargo, luego de un accidente, el carro se dañó y decidió cambiarlo por otro más grande: una camioneta TXL 2011 de 110 millones un año. Con este nuevo carro en sus manos, tuvo un accidente con un motorizado, razón por la que decidió comprar su actual carro, una una 4Runner 2020 que, aunque no reveló el precio, estaría avaluada, a día de hoy, en 189 millones.

De acuerdo con lo que explicó, La Liendra tiene la camioneta en su poder desde hace cerca de siete meses, pero está aburrido del color negro, por lo que decidió pintarla. Según dijo, el automóvil era de color blanco originalmente, pero decidió cambiarlo porque nunca pensó que nunca iba a tener un carro negro. Además, decidió escribirle, con la tinta roja de una pintura en spray, el número y la letra ‘300k’, para hacer referencia a un sorteo que está promocionando.

La camioneta es Toyota, explicó, porque le gustan los carros grandes. Resaltó que tiene capacidad para transportar a siete personas, y que tiene posibilidad de ser manejada en automático. Mostró la pantalla de la camioneta, y aseguró que tiene un equipo de sonido impresionante.

En medio de sus declaraciones, La Liendra aseguró que mostraba su camioneta para inspirar y motivar a sus seguidores, y no para presumir ni alardear de lo que ha conseguido con su trabajo en redes sociales.

En los últimos días La Liendra se convirtió, de nuevo, en tema de discusión y en centro de críticas al decir que no había terminado sus estudios de bachillerato y que, por el momento, estudiar no es algo que esté en sus planes, “mi nombre completo es Carlos Mauricio Osorio Gómez, cumplo años el mismo día que el hijo de Cristiano Ronaldo, o sea el 17 de junio, tengo 20 años, no terminé el bachillerato, no me gusta usar jeans, calzo 38 y no quiero operarme nada de mi cara porque me amo tal como soy”, dijo el influenciador que dijo que, tal vez, cuando tenga 25, estudie algo pues, para esa edad, espera tener más dinero del que tiene ahora.

A través de sus historias de Instagram, Mauricio agregó, “me da mucha risa cómo hay gente que dice: ‘¿No le da pena que no terminó el bachillerato?(...) ¿no le da pena andar por ahí sin ni siquiera un cartón?’. Entonces yo les devuelvo la pregunta, ¿No le da pena a usted que lo terminó y vea dónde está? Eh, ave maría, pena le debería dar a usted que lo haya superado alguien que no lo terminó”, recalcó.

