Colombia

Un adolescente de 13 años murió tras recibir una puñalada durante una discusión familiar en Bucaramanga

La víctima fue trasladada sin signos vitales al hospital, de acuerdo con el reporte médico, y el sospechoso fue capturado después de que se activó el operativo policial

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La Gobernación de Antioquia incrementa la recompensa hasta $500 millones por información sobre los cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en el Suroeste - crédito Colprensa
El señalado agresor quedó en manos de las autoridades - crédito Colprensa

Un adolescente de 13 años murió tras ser lesionado con un arma cortopunzante durante una discusión familiar en Bucaramanga (Santander). De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la situación ocurrió al interior de la vivienda que compartían los involucrados.

Minutos más tarde, la Policía Nacional confirmó la captura del presunto agresor, identificado como el compañero sentimental de la hermana de la víctima, con el que habría tenido una fuerte discusión sobre las 9:30 a. m.

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La víctima fue identificada como Jhon Camilo Torres Giraldo, de 13 años. Entre tanto, se reveló que el presunto agresor es José David Fonseca Charris, de 23 años, que quedó en poder de los agentes de la Policía después de los hechos y ahora tiene que responder ante las autoridades judiciales por homicidio.

Versiones preliminares indican que el adolescente asesinado vivía con su familia en una casa ubicada en la calle 28 con carrera 0 del sector conocido como el Divino Niño.

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Cuatro cadaveres fueron encontrados en un vehiculo abandonado en la Autopista Norte de Bogotá en la mañana de este viernes
Las autoridades investigan los motivos detrás del brutal ataque - crédito Colprensa

Cómo ocurrió la discusión

De acuerdo con el relato entregado por familiares a las autoridades y divulgado por la emisora Blu Radio, la pelea comenzó dentro de la vivienda porque el menor no quería acudir a la plaza de mercado.

En ese momento, habría intervenido José David Fonseca Charris, pareja de la hermana del adolescente, que descansaba en el hogar después de llegar de una salida la noche anterior.

La misma versión indica que el cruce de palabras incrementó con el pasar de los minutos, por lo que el menor habría tomado una correa para golpear al sujeto que, al parecer, decidió tomar un cuchillo para lesionarlo en el pecho.

Avanza la investigación del caso

Tras la herida, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, lugar en el que los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales por la gravedad de la lesión.

Del mismo modo, se indicó que luego de la fatal agresión, el señalado atacante intentó huir del lugar, por lo que la Policía activó un plan candado y logró capturarlo en el sector de San Rafael.

Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del caso. Entre familiares y vecinos persiste el dolor por la muerte del menor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Allegados despiden a la víctima y piden justicia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Autoridades avanzan por judicializar a los responsables de crímenes contra menores de edad en Santander

Dos hombres fueron condenados en Santander a penas de cárcel de entre 14 y 20 años por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, tras fallos de jueces de conocimiento en Bucaramanga basados en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Según la Fiscalía, los casos ocurrieron entre 2019 y 2025 y afectaron a tres víctimas. El ente investigador señaló que uno de los condenados sometió a las niñas a agresiones en momentos en que su pareja se ausentaba del hogar, al aprovechar la confianza que le brindaron.

En Bucaramanga, un hombre recibió una pena de 20 años de prisión por hechos ocurridos entre 2022 y 2025 contra tres menores, sobrinas de su esposa. El juez lo declaró responsable de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y actos sexuales abusivos.

Primer plano de las manos de una mujer de 46 años esposadas. Se aprecian las esposas metálicas y un fondo oscuro y desenfocado con alto contraste.
La comunidad rechaza los delitos que atenten contra la integridad y vida de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por otro lado, en Lebrija, Yefferson Rico Campos fue condenado a 14 años y 2 meses de prisión por demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, en concurso con constreñimiento ilegal. La Fiscalía determinó que entre febrero y marzo de 2025 abordó a un menor de 16 años y le propuso actos sexuales a cambio de dinero y ante la negativa, lo amenazó, y el organismo indicó que ese comportamiento se habría repetido en entornos escolares.

Ambos deberán cumplir las condenas en un establecimiento carcelario.

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