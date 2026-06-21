Laura Sarabia lanzó duro mensaje pidiendo respeto por las instituciones tras la jornada electoral: “No puedo acompañar una narrativa de fraude”

La embajadora aseguró que "la democracia no le pertenece a una orilla política, nos pertenece a todos los colombianos" - crédito @laurisarabia/X

Tras el cierre de la jornada electoral en Colombia, la embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, publicó un pronunciamiento en sus redes sociales en el que se refirió al desarrollo de la votación en el exterior, hizo un llamado a respetar los resultados y rechazó narrativas de fraude. El mensaje fue difundido luego de la finalización de la jornada en el consulado en Londres, donde se registró la participación de ciudadanos colombianos.

La funcionaria se refirió al comportamiento de los votantes durante el proceso en la capital británica y destacó la participación de la comunidad colombiana en ese punto de votación.

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En su declaración, Sarabia describió el desarrollo del proceso electoral en Londres y el comportamiento de los ciudadanos que acudieron a votar en esa sede consular. “Acabamos de cerrar las urnas aquí en Londres y más de diez mil colombianos se acercaron aquí al consulado y donde estamos hoy en St. Paul’s Church a ejercer su derecho al voto”.

Sarabia resaltó que los votantes ejercieron su derecho con serenidad y manifestó un llamado al respeto por la decisión expresada en las urnas - crédito @laurisarabia/X

Y agregó: "Lo hicieron con serenidad, pero sobre todo con profundo amor por nuestro país. Y hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude, ni mucho menos de deslegitimación alguna a nuestras instituciones o al que piensa distinto a mí”, señaló la funcionaria en un video publicado en sus redes sociales.

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Sarabia agregó que el proceso democrático debe ser defendido independientemente del resultado y que la aceptación de la voluntad popular constituye un elemento central del sistema electoral.

“Los ciudadanos hablaron a través de las urnas y esa decisión, cualquiera que sea, merece respeto. La democracia no puede ser un valor que defendamos solo cuando el resultado nos favorece”, expresó. En su intervención, también hizo referencia a su participación en un proyecto político anterior y a la evolución de su postura frente al ejercicio democrático.

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Defensa del proceso democrático y llamado al respeto

Sarabia sostuvo que los resultados electorales, cualquiera que sea su resultado, deben ser respetados por todos los actores políticos y ciudadanos - crédito @CancilleriaCol/X

La embajadora insistió en que la fortaleza institucional depende del reconocimiento de las reglas del sistema electoral y del respeto por los resultados, independientemente de las posiciones políticas.

“Su verdadera fortaleza se demuestra cuando somos capaces de aceptar con serenidad y responsabilidad la voluntad popular, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas o esperanzas”, afirmó Sarabia.

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En el mismo mensaje, sostuvo que su posición se mantiene alineada con la defensa de las instituciones del Estado y la Constitución, señalando que su compromiso está orientado al respeto del marco democrático.

“Estaré siempre del lado de las instituciones, del lado de la Constitución, del lado del respeto por las reglas de juego y sobre todo, del lado de defender nuestra democracia”, indicó.

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La funcionaria también resaltó la permanencia del país por encima de los cambios de gobierno o liderazgo político, en un llamado a la continuidad institucional. “Colombia permanece, nuestra democracia permanece. Y es por ella que debemos actuar con grandeza, con sensatez y sobre todo, con profundo amor por nuestro país”, agregó.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, mencionó reportes sobre tarjetones presuntamente marcados en varios departamentos del país - crédito @AABenedetti/X

Las declaraciones de Sarabia se conocieron en medio de discusiones públicas sobre el desarrollo del proceso electoral y las versiones relacionadas con posibles irregularidades en la jornada de votación.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que desde el Puesto de Mando Unificado se recibieron reportes sobre la posible presencia de tarjetones con marcas en varios departamentos del país, información que está siendo revisada por las autoridades correspondientes.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió al papel de los testigos electorales y al control del proceso en las mesas de votación, señalando la importancia de verificar la correspondencia entre el número de sufragantes y los tarjetones depositados.

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El mandatario indicó que cualquier diferencia entre esos registros debe ser objeto de revisión y eventualmente de impugnación en los puntos de votación donde se detecten inconsistencias.

Petro advirtió que cualquier inconsistencia podría ser objeto de impugnación - crédito @petrogustavo/X