De Colombia para el mundo: keratinas de la ‘Epa’ se venderían en Amazon

El éxito de las keratinas de ‘Epa Colombia’ parece ir viento en popa. A través de sus historias en Instagram, la empresaria e influenciadora no solo abrió la convocatoria para 32 vacantes laborales, con las que llegará a un total de 300 empleados, sino que, además, anunció que la compañía de comercio electrónico Amazon la buscó y mostró su interés en poner a la venta sus productos en la plataforma.

‘Epa Colombia’ está que no se cambia por nadie, de acuerdo con la influenciadora, gracias a su empresa ha logrado cumplir muchos sueños personales y el de otras personas. Aunque no ha sido fácil sostener el emprendimiento, ahora parece que está cerca de conseguir internacionalizar su marca.

Según explicó en sus historias de Instagram, un contacto de la compañía Amazon la buscó para poner sus productos a la venta en la plataforma, motivo por el cual su trabajo iría en aumento y, por ende, requerirá mayor personal que la apoye en su sueño de llegar al exterior.

“¡Mi empresa está creciendo de una forma increíble. Amazon me ha buscado para mis keratinas, tenemos muchísimas personas que quieren el producto en otro país!”, señaló ‘Epa Colombia’ en la red social.

Keratinas de 'Epa Colombia' en Amazon

Además, aprovechó para puntualizar a sus seguidores que su empresa es la mejor en keratinas, no en vano, ya está siendo cotizada en otros países y por eso su afán en completar prontamente sus 300 empleados, con los cuales podría garantizar una mayor producción sin afectar la calidad de su producto.

“De verdad, amiga, muchas gracias, mis productos son los más vendidos en Colombia. ¡Amazon me buscó!”, gritó con emoción ‘Epa Colombia’.

En los últimos días, la empresaria lanzó duras críticas al proyecto de reforma tributaria del Gobierno nacional, con el que señaló que se vería sumamente afectada para la realización y materialización de varios proyectos con su empresa.

La empresaria habló sin tapujos en su cuenta de Instagram sobre lo que significa para ella esta propuesta y aseguró que a los colombianos los quieren ver más pobres.

“Se dieron muchísima garra. Qué tristeza. Si antes no me compraban keratinas, ahora menos, porque nos quieren ver pobres. Estoy ahorrando para comprarme un edificio de keratinas, pero así como vamos no lo voy a lograr”, afirmó ‘Epa’.

Daneidy Barrera hizo cuentas sobre cuánto le cuesta aproximadamente sostener su empresa, y fue allí donde llegaron los nuevos cuestionamientos.

“El 19 % yo lo estoy asumiendo, yo tengo y voy a completar 300 empleados, pago caja de compensación, subsidio, vacaciones, qué tristeza... pero, ¿saben una cosa? Ni la reforma tributaria podrá conmigo, este año voy a tener más de 1.000 empleados y voy a vender más de 10.000 keratinas al día”, expresó.

Epa Colombia se despachó contra la reforma tributaria

Otra de las famosas que se refirió al tema fue Lina Tejeiro, quien también lanzó pullas en contra de la reforma tributaria y hasta etiquetó al presidente Iván Duque.

“No al IVA en la canasta familiar, no a la reforma tributaria, no al IVA en la gasolina, no al IVA a los servicios públicos”, afirmó Tejeiro en sus redes sociales.

Asimismo, la actriz expresó el miedo que le genera esta decisión, que si bien no le ‘afectaría’ directamente, sí podría hacerlo a muchas personas cercanas y de su círculo social.

“Claro que me da miedo hablar de política, pero me da más miedo que mi familia muera de hambre. Aunque yo ayudo a gran parte de mi familia económicamente, no puedo hacerlo con todos y sé que alzar la voz y sentir empatía por los que no son mi familia ayudará”, señaló la actriz.

