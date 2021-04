Camilo quiso colaborar con Fanny Lu, ¿por qué no se concretó?

Fanny Lu y Camilo. Foto: Instagram @camilo y @fannylu

¿Cómo sería una colaboración musical entre Fanny Lu y Camilo? Seguramente lanzarían una canción pegajosa que se convertiría en un éxito total. Sin embargo, lo que poco saben los fanáticos de ambas estrellas es que en el pasado a la cantante caleña se le presentó la oportunidad de colaborar con su colega, pero las cosas “no se dieron” en su momento.

En diálogo con Pulzo, Fanny Lu comentó que Camilo solía enviarle canciones a través de Evaluna Montaner – con quien se casó a principios de 2020 después de una relación de aproximadamente cinco años – empero, nunca lograron concretar nada.

“Mandaba canciones con Eva para mí. Compuestas con él pensando en mí, que me parece lo máximo. Nunca hice nada, pero siempre hubo como ese cariño bello y ojalá un día se nos dé que podamos hacer algo juntos”.

Interrogada respecto de por qué no aceptó las canciones, la intérprete de ‘No te pido flores’ respondió que simplemente las cosas no se dieron entre los dos. “Ni siquiera fue que no se las acepté, sino que no se dio. Me mandó a través de Eva una canción, creo que estaba en un momento haciendo cosas urbanas, pero él me mandó tropipop, o sea, como que no coincidimos en el momento”.

Solo queda esperar que con el tiempo los músicos logren concretar una colaboración musical y sorprendan a sus fanáticos con una buena canción.

Es de resaltar que, Fanny Lu ha logrado hacerse un buen espacio en la industria de la música con temas como ‘No te pido flores’, ‘Tú no eres para mí’, ‘Cosas bonitas’, ‘Llorar es una locura’, entre muchas otras. Además, en 2008 fue premiada en los Latin Billboard en la categoría ‘Nuevo Artista Tropical Airplay Canción del Año’ por su tema ‘Y si te sigo’.

También ha sido una de los jurados más recurrentes en el reality musical ‘La Voz Colombia’, emitido por Caracol Televisión.

Por otro lado, Colombia conoció a Camilo Echeverry en el reality musical Factor XS en su versión de 2007. El cantante, que entonces tenía 13 años de edad, convenció al público y el jurado con su carisma y talento con lo cual logró convertirse en el ganador de esa temporada.

En los años posteriores al reality, se dedicó a la música y la presentación. Sin embargo, siempre supo que cantar era lo que más le apasionaba y durante los últimos años ha venido en una racha impresionante. Cada uno de sus temas es un rotundo éxito. Incluso, en 2020 ganó el primer Latin Grammy de su carrera por ‘Tutu’ en la categoría ‘Mejor canción pop’.

No sobra decir que, en 2020 lanzó su álbum ‘Por primera vez’ con temas como ‘Favorito’ y ‘La difícil’. Y este 2021 promociona su más reciente trabajo musical, ‘Mis manos’. Algunos de las canciones que incluye el disco son ‘Ropa cara’, ‘Machu Picchu’ en colaboración con su esposa Evaluna Montaner y ‘Millones’.